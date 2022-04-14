USELESS COIN (USELESS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu USELESS COIN (USELESS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

USELESS COIN (USELESS) -rahakkeen tiedot $USELESS is a cryptocurrency called "Useless Coin," focusing on uselessness and pure meme culture. Virallinen verkkosivusto: https://theuselesscoin.com/ Valkoinen paperi: https://theuselesscoin.com/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/Dz9mQ9NzkBcCsuGPFJ3r1bS4wgqKMHBPiVuniW8Mbonk Osta USELESS-rahaketta nyt!

USELESS COIN (USELESS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu USELESS COIN (USELESS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 278.05M $ 278.05M $ 278.05M Kokonaistarjonta: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 278.30M $ 278.30M $ 278.30M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.441 $ 0.441 $ 0.441 Kaikkien aikojen alin: $ 0.06682009818882667 $ 0.06682009818882667 $ 0.06682009818882667 Nykyinen hinta: $ 0.278301 $ 0.278301 $ 0.278301 Lue lisää USELESS COIN (USELESS) -rahakkeen hinnasta

USELESS COIN (USELESS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset USELESS COIN (USELESS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä USELESS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta USELESS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät USELESS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu USELESS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka USELESS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään USELESS COIN (USELESS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita USELESS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan USELESS-rahakkeita MEXCistä nyt!

USELESS COIN (USELESS) -rahakkeen hintahistoria USELESS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu USELESS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

USELESS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne USELESS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? USELESS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso USELESS-rahakkeen hintaennuste nyt!

