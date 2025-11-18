StablR USD (USDR) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu StablR USD (USDR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:54:33 (UTC+8)
StablR USD (USDR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu StablR USD (USDR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 9.05M
$ 9.05M$ 9.05M
Kokonaistarjonta:
$ 9.05M
$ 9.05M$ 9.05M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 9.05M
$ 9.05M$ 9.05M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 9.05M
$ 9.05M$ 9.05M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.804
$ 1.804$ 1.804
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219
Nykyinen hinta:
$ 1
$ 1$ 1

StablR USD (USDR) -rahakkeen tiedot

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

Virallinen verkkosivusto:
https://stablr.com
Valkoinen paperi:
https://www.stablr.com/whitepaper/StablR_EMI_Whitepaper_USD_V2.0_SIGNED.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x7b43e3875440b44613dc3bc08e7763e6da63c8f8

StablR USD (USDR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

StablR USD (USDR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä USDR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta USDR-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät USDR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu USDR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

USDR-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne USDR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? USDR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

