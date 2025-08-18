Lisätietoja UMA-rahakkeesta

Reaaliaikainen UMA (UMA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:14:57 (UTC+8)

UMA (UMA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

UMA (UMA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.4645. Viimeisen 24 tunnin aikana UMA on vaihdellut alimmillaan $ 1.3775 ja korkeimmillaan $ 1.54 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 43.36929981, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.8985981014222436.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UMA on muuttunut +0.71% viimeisen tunnin aikana, +0.77% 24 tunnin aikana ja +17.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

UMA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 130.85M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.09M. UMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 89.35M ja sen kokonaistarjonta on 125873738.25441606. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 184.34M.

UMA (UMA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän UMA-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.011191+0.77%
30 päivää$ -0.0632-4.14%
60 päivää$ +0.4374+42.58%
90 päivää$ +0.2014+15.94%
UMA-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään UMA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.011191 (+0.77%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

UMA 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0632 (-4.14%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

UMA-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, UMA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.4374 (+42.58%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

UMA-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.2014 (+15.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle UMA (UMA)?

Tarkista UMA-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on UMA (UMA)

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

UMA on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja UMA-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista UMA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue UMA-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään UMA-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

UMA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon UMA (UMA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko UMA (UMA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita UMA-rahakkeelle.

Tarkista UMA-rahakkeen hintaennuste nyt!

UMA (UMA) -rahakkeen tokenomiikka

UMA (UMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UMA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

UMA (UMA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa UMA:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa UMA MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

UMA paikallisiin valuuttoihin

UMA-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton UMA toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen UMA-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”UMA”

Paljonko UMA (UMA) on arvoltaan tänään?
UMA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.4645 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UMA-USD-parin nykyinen hinta?
UMA -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.4645. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on UMA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UMA markkina-arvo on $ 130.85M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 89.35M USD.
Mikä oli UMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UMA saavutti ATH-hinnaksi 43.36929981 USD.
Mikä oli UMA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UMA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.8985981014222436 USD.
Mikä on UMA-rahakkeen treidausvolyymi?
UMA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.09M USD.
Nouseeko UMA tänä vuonna korkeammalle?
UMA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UMA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:14:57 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

