UMA (UMA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu UMA (UMA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

UMA (UMA) -rahakkeen tiedot Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset. Virallinen verkkosivusto: https://umaproject.org/ Valkoinen paperi: https://github.com/UMAprotocol/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x04Fa0d235C4abf4BcF4787aF4CF447DE572eF828

UMA (UMA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu UMA (UMA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 138.67M $ 138.67M $ 138.67M Kokonaistarjonta: $ 125.89M $ 125.89M $ 125.89M Kierrossa oleva tarjonta: $ 89.36M $ 89.36M $ 89.36M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 195.35M $ 195.35M $ 195.35M Kaikkien aikojen korkein: $ 43.226 $ 43.226 $ 43.226 Kaikkien aikojen alin: $ 0.8985981014222436 $ 0.8985981014222436 $ 0.8985981014222436 Nykyinen hinta: $ 1.5518 $ 1.5518 $ 1.5518 Lue lisää UMA (UMA) -rahakkeen hinnasta

UMA (UMA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset UMA (UMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UMA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UMA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UMA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UMA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka UMA-rahaketta ostetaan MEXC tukee useita UMA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta.

UMA (UMA) -rahakkeen hintahistoria UMA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu UMA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

UMA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne UMA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UMA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso UMA-rahakkeen hintaennuste nyt!

