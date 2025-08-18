Mikä on U2U Network (U2U)

U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation.

U2U Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.



U2U Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon U2U Network (U2U) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko U2U Network (U2U) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita U2U Network-rahakkeelle.

Tarkista U2U Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

U2U Network (U2U) -rahakkeen tokenomiikka

U2U Network (U2U) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää U2U-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

U2U Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton U2U Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Paljonko U2U Network (U2U) on arvoltaan tänään? U2U-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.006876 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on U2U-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.006876 . Mikä on U2U Network-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen U2U markkina-arvo on $ 10.49M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on U2U-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? U2U-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.53B USD . Mikä oli U2U-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? U2U saavutti ATH-hinnaksi 0.022144091827992506 USD . Mikä oli U2U-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? U2U-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003663940949886323 USD . Mikä on U2U-rahakkeen treidausvolyymi? U2U-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 101.53K USD .

U2U Network (U2U) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

