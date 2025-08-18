Lisätietoja U2U-rahakkeesta

U2U Network-logo

U2U Network – hinta (U2U)

1U2U - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.006868
$0.006868$0.006868
-0.27%1D
USD
Reaaliaikainen U2U Network (U2U) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:44:05 (UTC+8)

U2U Network (U2U) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00685
$ 0.00685$ 0.00685
24 h:n matalin
$ 0.007091
$ 0.007091$ 0.007091
24 h:n korkein

$ 0.00685
$ 0.00685$ 0.00685

$ 0.007091
$ 0.007091$ 0.007091

$ 0.022144091827992506
$ 0.022144091827992506$ 0.022144091827992506

$ 0.003663940949886323
$ 0.003663940949886323$ 0.003663940949886323

+0.08%

-0.27%

-0.15%

-0.15%

U2U Network (U2U) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.006876. Viimeisen 24 tunnin aikana U2U on vaihdellut alimmillaan $ 0.00685 ja korkeimmillaan $ 0.007091 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. U2U-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.022144091827992506, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003663940949886323.

Lyhyen aikavälin tuloksissa U2U on muuttunut +0.08% viimeisen tunnin aikana, -0.27% 24 tunnin aikana ja -0.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

U2U Network (U2U) -rahakkeen markkinatiedot

No.1133

$ 10.49M
$ 10.49M$ 10.49M

$ 101.53K
$ 101.53K$ 101.53K

$ 68.76M
$ 68.76M$ 68.76M

1.53B
1.53B 1.53B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,150,000,000
9,150,000,000 9,150,000,000

15.26%

U2U

U2U Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.49M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 101.53K. U2U-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.53B ja sen kokonaistarjonta on 9150000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 68.76M.

U2U Network (U2U) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän U2U Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00001859-0.27%
30 päivää$ +0.000092+1.35%
60 päivää$ +0.000043+0.62%
90 päivää$ +0.002422+54.37%
U2U Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään U2U-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00001859 (-0.27%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

U2U Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000092 (+1.35%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

U2U Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, U2U-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000043 (+0.62%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

U2U Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.002422 (+54.37%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle U2U Network (U2U)?

Tarkista U2U Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on U2U Network (U2U)

U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation.

U2U Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja U2U Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista U2U-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue U2U Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään U2U Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

U2U Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon U2U Network (U2U) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko U2U Network (U2U) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita U2U Network-rahakkeelle.

Tarkista U2U Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

U2U Network (U2U) -rahakkeen tokenomiikka

U2U Network (U2U) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää U2U-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

U2U Network (U2U) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa U2U Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa U2U Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

U2U paikallisiin valuuttoihin

1 U2U Network(U2U) - VND
180.94194
1 U2U Network(U2U) - AUD
A$0.0106578
1 U2U Network(U2U) - GBP
0.00508824
1 U2U Network(U2U) - EUR
0.00591336
1 U2U Network(U2U) - USD
$0.006876
1 U2U Network(U2U) - MYR
RM0.02901672
1 U2U Network(U2U) - TRY
0.28143468
1 U2U Network(U2U) - JPY
¥1.017648
1 U2U Network(U2U) - ARS
ARS$9.03547656
1 U2U Network(U2U) - RUB
0.55399932
1 U2U Network(U2U) - INR
0.60020604
1 U2U Network(U2U) - IDR
Rp112.72129344
1 U2U Network(U2U) - KRW
9.63025056
1 U2U Network(U2U) - PHP
0.39316968
1 U2U Network(U2U) - EGP
￡E.0.33334848
1 U2U Network(U2U) - BRL
R$0.03761172
1 U2U Network(U2U) - CAD
C$0.00955764
1 U2U Network(U2U) - BDT
0.83625912
1 U2U Network(U2U) - NGN
10.57845096
1 U2U Network(U2U) - COP
$27.725751
1 U2U Network(U2U) - ZAR
R.0.12184272
1 U2U Network(U2U) - UAH
0.28315368
1 U2U Network(U2U) - VES
Bs0.942012
1 U2U Network(U2U) - CLP
$6.66972
1 U2U Network(U2U) - PKR
Rs1.93848192
1 U2U Network(U2U) - KZT
3.69474984
1 U2U Network(U2U) - THB
฿0.22463892
1 U2U Network(U2U) - TWD
NT$0.20985552
1 U2U Network(U2U) - AED
د.إ0.02523492
1 U2U Network(U2U) - CHF
Fr0.0055008
1 U2U Network(U2U) - HKD
HK$0.05370156
1 U2U Network(U2U) - AMD
֏2.6314452
1 U2U Network(U2U) - MAD
.د.م0.06195276
1 U2U Network(U2U) - MXN
$0.128925
1 U2U Network(U2U) - SAR
ريال0.025785
1 U2U Network(U2U) - PLN
0.02516616
1 U2U Network(U2U) - RON
лв0.0299106
1 U2U Network(U2U) - SEK
kr0.06614712
1 U2U Network(U2U) - BGN
лв0.01155168
1 U2U Network(U2U) - HUF
Ft2.34836028
1 U2U Network(U2U) - CZK
0.14556492
1 U2U Network(U2U) - KWD
د.ك0.00209718
1 U2U Network(U2U) - ILS
0.02344716
1 U2U Network(U2U) - AOA
Kz6.30247284
1 U2U Network(U2U) - BHD
.د.ب0.002585376
1 U2U Network(U2U) - BMD
$0.006876
1 U2U Network(U2U) - DKK
kr0.04421268
1 U2U Network(U2U) - HNL
L0.18077004
1 U2U Network(U2U) - MUR
0.31443948
1 U2U Network(U2U) - NAD
$0.12184272
1 U2U Network(U2U) - NOK
kr0.06992892
1 U2U Network(U2U) - NZD
$0.01175796
1 U2U Network(U2U) - PAB
B/.0.006876
1 U2U Network(U2U) - PGK
K0.02846664
1 U2U Network(U2U) - QAR
ر.ق0.02502864
1 U2U Network(U2U) - RSD
дин.0.6941322

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton U2U Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen U2U Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”U2U Network”

Paljonko U2U Network (U2U) on arvoltaan tänään?
U2U-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.006876 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on U2U-USD-parin nykyinen hinta?
U2U -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.006876. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on U2U Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen U2U markkina-arvo on $ 10.49M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on U2U-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
U2U-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.53B USD.
Mikä oli U2U-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
U2U saavutti ATH-hinnaksi 0.022144091827992506 USD.
Mikä oli U2U-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
U2U-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003663940949886323 USD.
Mikä on U2U-rahakkeen treidausvolyymi?
U2U-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 101.53K USD.
Nouseeko U2U tänä vuonna korkeammalle?
U2U saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso U2U-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:44:05 (UTC+8)

U2U Network (U2U) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

