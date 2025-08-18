U2U Network (U2U) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.006876. Viimeisen 24 tunnin aikana U2U on vaihdellut alimmillaan $ 0.00685 ja korkeimmillaan $ 0.007091 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. U2U-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.022144091827992506, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003663940949886323.
Lyhyen aikavälin tuloksissa U2U on muuttunut +0.08% viimeisen tunnin aikana, -0.27% 24 tunnin aikana ja -0.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
U2U Network (U2U) -rahakkeen markkinatiedot
U2U Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.49M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 101.53K. U2U-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.53B ja sen kokonaistarjonta on 9150000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 68.76M.
U2U Network (U2U) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän U2U Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00001859
-0.27%
30 päivää
$ +0.000092
+1.35%
60 päivää
$ +0.000043
+0.62%
90 päivää
$ +0.002422
+54.37%
U2U Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään U2U-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00001859 (-0.27%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
U2U Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000092 (+1.35%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
U2U Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, U2U-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000043 (+0.62%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
U2U Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.002422 (+54.37%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle U2U Network (U2U)?
U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation.
U2U Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista U2U-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue U2U Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään U2U Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
U2U Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon U2U Network (U2U) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko U2U Network (U2U) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita U2U Network-rahakkeelle.
U2U Network (U2U) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää U2U-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
U2U Network (U2U) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa U2U Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa U2U Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
