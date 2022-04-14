U2U Network (U2U) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu U2U Network (U2U) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

U2U Network (U2U) -rahakkeen tiedot U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation. Virallinen verkkosivusto: https://u2u.xyz/ Valkoinen paperi: https://docs.u2u.xyz/u2u-whitepaper/ Block Explorer: https://u2uscan.xyz/ Osta U2U-rahaketta nyt!

U2U Network (U2U) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu U2U Network (U2U) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 10.50M $ 10.50M $ 10.50M Kokonaistarjonta: $ 9.15B $ 9.15B $ 9.15B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 68.81M $ 68.81M $ 68.81M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003663940949886323 $ 0.003663940949886323 $ 0.003663940949886323 Nykyinen hinta: $ 0.006881 $ 0.006881 $ 0.006881 Lue lisää U2U Network (U2U) -rahakkeen hinnasta

U2U Network (U2U) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset U2U Network (U2U) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä U2U-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta U2U-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät U2U-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu U2U-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

