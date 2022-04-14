Tradetomato (TTM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Tradetomato (TTM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Tradetomato (TTM) -rahakkeen tiedot Tradetomato is a next-gen trade and portfolio automation platform set to redefine how you manage your crypto finances. Powered by the Tradetomato token (TTM) and featuring a core built on AI and machine learning, Tradetomato enables anyone from beginners to seasoned traders to automate their crypto portfolio across wallets, exchanges, and financial crypto services. Virallinen verkkosivusto: https://www.tradetomato.com/ Valkoinen paperi: https://documentation.tradetomato.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xE356cb3eFc9CB4320b945393A10Fd71c77dc24A0 Osta TTM-rahaketta nyt!

Tradetomato (TTM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Tradetomato (TTM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 251.59K $ 251.59K $ 251.59K Kokonaistarjonta: $ 996.20M $ 996.20M $ 996.20M Kierrossa oleva tarjonta: $ 80.64M $ 80.64M $ 80.64M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.12M $ 3.12M $ 3.12M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.078 $ 0.078 $ 0.078 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002211006898964172 $ 0.002211006898964172 $ 0.002211006898964172 Nykyinen hinta: $ 0.00312 $ 0.00312 $ 0.00312 Lue lisää Tradetomato (TTM) -rahakkeen hinnasta

Tradetomato (TTM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Tradetomato (TTM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TTM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TTM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TTM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TTM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TTM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Tradetomato (TTM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TTM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TTM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Tradetomato (TTM) -rahakkeen hintahistoria TTM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TTM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TTM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TTM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TTM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TTM-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!