Tron (TRX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3537. Viimeisen 24 tunnin aikana TRX on vaihdellut alimmillaan $ 0.3495 ja korkeimmillaan $ 0.3574 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TRX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.44067471530141733, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001091259997338057.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TRX on muuttunut +0.31% viimeisen tunnin aikana, +0.68% 24 tunnin aikana ja -1.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Tron (TRX) -rahakkeen markkinatiedot
Tron-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 33.49B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 50.33M. TRX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 94.67B ja sen kokonaistarjonta on 94673114462.31476. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 33.49B.
Tron (TRX) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Tron-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00239
+0.68%
30 päivää
$ +0.0405
+12.93%
60 päivää
$ +0.0916
+34.94%
90 päivää
$ +0.0824
+30.37%
Tron-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään TRX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00239 (+0.68%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Tron 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0405 (+12.93%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Tron-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TRX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0916 (+34.94%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Tron-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0824 (+30.37%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Tron (TRX)?
TRON: Decentralize the Web TRON is dedicated to building the infrastructure for a truly decentralized Internet. The TRON Protocol, one of the largest blockchain-based operating systems in the world which offers scalability, high-availability, and high-throughput computing (HTC) support that serves as the foundation for all decentralized applications in the TRON ecosystem. It also provides better compatibility for Ethereum smart contracts through an innovative, pluggable smart contract platform. Since July 24th, 2018, TRON acquired BitTorrent Inc. which is an Internet technology company based in San Francisco. It designs distributed technologies that scale efficiently, keep intelligence at the edge, and keep creators and consumers in control of their content and data. Every month more than 170 million people use BitTorrent Inc. developed products. Its protocols move as much as 40% of the world's Internet traffic on a daily basis. Now TRON is one of the largest blockchain-based operating systems in the world with over 100M users.
Tron (TRX) -ostamisen perusteet
