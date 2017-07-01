Mikä on Tron (TRX)

TRON: Decentralize the Web TRON is dedicated to building the infrastructure for a truly decentralized Internet. The TRON Protocol, one of the largest blockchain-based operating systems in the world which offers scalability, high-availability, and high-throughput computing (HTC) support that serves as the foundation for all decentralized applications in the TRON ecosystem. It also provides better compatibility for Ethereum smart contracts through an innovative, pluggable smart contract platform. Since July 24th, 2018, TRON acquired BitTorrent Inc. which is an Internet technology company based in San Francisco. It designs distributed technologies that scale efficiently, keep intelligence at the edge, and keep creators and consumers in control of their content and data. Every month more than 170 million people use BitTorrent Inc. developed products. Its protocols move as much as 40% of the world's Internet traffic on a daily basis. Now TRON is one of the largest blockchain-based operating systems in the world with over 100M users.

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Tron" Paljonko Tron (TRX) on arvoltaan tänään? TRX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.3537 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on Tron-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen TRX markkina-arvo on $ 33.49B USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on TRX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? TRX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 94.67B USD . Mikä oli TRX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? TRX saavutti ATH-hinnaksi 0.44067471530141733 USD . Mikä oli TRX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? TRX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001091259997338057 USD .

