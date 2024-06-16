TRUST AI (TRT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.5355. Viimeisen 24 tunnin aikana TRT on vaihdellut alimmillaan $ 0.5355 ja korkeimmillaan $ 0.6322 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TRT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 11.519671753579141, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004986070176975496.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TRT on muuttunut -6.58% viimeisen tunnin aikana, -8.21% 24 tunnin aikana ja -9.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
TRUST AI (TRT) -rahakkeen markkinatiedot
No.1782
$ 2.03M
$ 86.26K
$ 11.25M
3.80M
21,000,000
2024-06-16 00:00:00
$ 0.55
ARB
TRUST AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.03M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 86.26K. TRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.80M ja sen kokonaistarjonta on 21000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.25M.
TRUST AI (TRT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän TRUST AI-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.047897
-8.21%
30 päivää
$ -0.0647
-10.78%
60 päivää
$ +0.1139
+27.01%
90 päivää
$ -0.2593
-32.63%
TRUST AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään TRT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.047897 (-8.21%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
TRUST AI 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0647 (-10.78%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
TRUST AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TRT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1139 (+27.01%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
TRUST AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.2593 (-32.63%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle TRUST AI (TRT)?
Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape.
TRUST AI-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon TRUST AI (TRT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TRUST AI (TRT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TRUST AI-rahakkeelle.
TRUST AI (TRT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TRT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
