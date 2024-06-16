Lisätietoja TRT-rahakkeesta

TRUST AI – hinta (TRT)

1TRT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.5355
-8.21%1D
USD
Reaaliaikainen TRUST AI (TRT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:12:07 (UTC+8)

TRUST AI (TRT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.5355
24 h:n matalin
$ 0.6322
24 h:n korkein

$ 0.5355
$ 0.6322
$ 11.519671753579141
$ 0.004986070176975496
-6.58%

-8.21%

-9.63%

-9.63%

TRUST AI (TRT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.5355. Viimeisen 24 tunnin aikana TRT on vaihdellut alimmillaan $ 0.5355 ja korkeimmillaan $ 0.6322 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TRT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 11.519671753579141, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004986070176975496.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TRT on muuttunut -6.58% viimeisen tunnin aikana, -8.21% 24 tunnin aikana ja -9.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TRUST AI (TRT) -rahakkeen markkinatiedot

No.1782

$ 2.03M
$ 86.26K
$ 11.25M
3.80M
21,000,000
2024-06-16 00:00:00

$ 0.55
ARB

TRUST AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.03M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 86.26K. TRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.80M ja sen kokonaistarjonta on 21000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.25M.

TRUST AI (TRT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän TRUST AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.047897-8.21%
30 päivää$ -0.0647-10.78%
60 päivää$ +0.1139+27.01%
90 päivää$ -0.2593-32.63%
TRUST AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TRT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.047897 (-8.21%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

TRUST AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0647 (-10.78%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

TRUST AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TRT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1139 (+27.01%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

TRUST AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.2593 (-32.63%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle TRUST AI (TRT)?

Tarkista TRUST AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on TRUST AI (TRT)

Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape.

TRUST AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja TRUST AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TRT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue TRUST AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään TRUST AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

TRUST AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TRUST AI (TRT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TRUST AI (TRT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TRUST AI-rahakkeelle.

Tarkista TRUST AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

TRUST AI (TRT) -rahakkeen tokenomiikka

TRUST AI (TRT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TRT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

TRUST AI (TRT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa TRUST AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa TRUST AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TRT paikallisiin valuuttoihin

1 TRUST AI(TRT) - VND
14,091.6825
1 TRUST AI(TRT) - AUD
A$0.830025
1 TRUST AI(TRT) - GBP
0.39627
1 TRUST AI(TRT) - EUR
0.46053
1 TRUST AI(TRT) - USD
$0.5355
1 TRUST AI(TRT) - MYR
RM2.25981
1 TRUST AI(TRT) - TRY
21.918015
1 TRUST AI(TRT) - JPY
¥79.254
1 TRUST AI(TRT) - ARS
ARS$703.67913
1 TRUST AI(TRT) - RUB
43.15059
1 TRUST AI(TRT) - INR
46.75986
1 TRUST AI(TRT) - IDR
Rp8,778.68712
1 TRUST AI(TRT) - KRW
749.99988
1 TRUST AI(TRT) - PHP
30.614535
1 TRUST AI(TRT) - EGP
￡E.25.966395
1 TRUST AI(TRT) - BRL
R$2.929185
1 TRUST AI(TRT) - CAD
C$0.73899
1 TRUST AI(TRT) - BDT
65.12751
1 TRUST AI(TRT) - NGN
822.576195
1 TRUST AI(TRT) - COP
$2,159.269875
1 TRUST AI(TRT) - ZAR
R.9.494415
1 TRUST AI(TRT) - UAH
22.05189
1 TRUST AI(TRT) - VES
Bs73.3635
1 TRUST AI(TRT) - CLP
$519.435
1 TRUST AI(TRT) - PKR
Rs150.96816
1 TRUST AI(TRT) - KZT
287.74557
1 TRUST AI(TRT) - THB
฿17.494785
1 TRUST AI(TRT) - TWD
NT$16.327395
1 TRUST AI(TRT) - AED
د.إ1.965285
1 TRUST AI(TRT) - CHF
Fr0.4284
1 TRUST AI(TRT) - HKD
HK$4.182255
1 TRUST AI(TRT) - AMD
֏204.93585
1 TRUST AI(TRT) - MAD
.د.م4.824855
1 TRUST AI(TRT) - MXN
$10.040625
1 TRUST AI(TRT) - SAR
ريال2.008125
1 TRUST AI(TRT) - PLN
1.95993
1 TRUST AI(TRT) - RON
лв2.329425
1 TRUST AI(TRT) - SEK
kr5.146155
1 TRUST AI(TRT) - BGN
лв0.89964
1 TRUST AI(TRT) - HUF
Ft182.70189
1 TRUST AI(TRT) - CZK
11.325825
1 TRUST AI(TRT) - KWD
د.ك0.1633275
1 TRUST AI(TRT) - ILS
1.826055
1 TRUST AI(TRT) - AOA
Kz490.833945
1 TRUST AI(TRT) - BHD
.د.ب0.2018835
1 TRUST AI(TRT) - BMD
$0.5355
1 TRUST AI(TRT) - DKK
kr3.43791
1 TRUST AI(TRT) - HNL
L14.078295
1 TRUST AI(TRT) - MUR
24.488415
1 TRUST AI(TRT) - NAD
$9.462285
1 TRUST AI(TRT) - NOK
kr5.45139
1 TRUST AI(TRT) - NZD
$0.915705
1 TRUST AI(TRT) - PAB
B/.0.5355
1 TRUST AI(TRT) - PGK
K2.21697
1 TRUST AI(TRT) - QAR
ر.ق1.94922
1 TRUST AI(TRT) - RSD
дин.54.015885

TRUST AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton TRUST AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen TRUST AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TRUST AI”

Paljonko TRUST AI (TRT) on arvoltaan tänään?
TRT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.5355 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TRT-USD-parin nykyinen hinta?
TRT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.5355. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TRUST AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TRT markkina-arvo on $ 2.03M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.80M USD.
Mikä oli TRT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TRT saavutti ATH-hinnaksi 11.519671753579141 USD.
Mikä oli TRT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TRT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.004986070176975496 USD.
Mikä on TRT-rahakkeen treidausvolyymi?
TRT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 86.26K USD.
Nouseeko TRT tänä vuonna korkeammalle?
TRT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TRT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
TRUST AI (TRT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

