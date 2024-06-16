TRUST AI (TRT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TRUST AI (TRT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TRUST AI (TRT) -rahakkeen tiedot Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape. Virallinen verkkosivusto: https://trust-ai.io/ Valkoinen paperi: https://trust-ai.io/Whitepaper-TRT.pdf Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x63db244bc895b3accec6698ce11b0dbd1d3e1c44 Osta TRT-rahaketta nyt!

TRUST AI (TRT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TRUST AI (TRT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Kokonaistarjonta: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.76M $ 11.76M $ 11.76M Kaikkien aikojen korkein: $ 12 $ 12 $ 12 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004986070176975496 $ 0.004986070176975496 $ 0.004986070176975496 Nykyinen hinta: $ 0.56 $ 0.56 $ 0.56 Lue lisää TRUST AI (TRT) -rahakkeen hinnasta

TRUST AI (TRT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TRUST AI (TRT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TRT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TRT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

TRUST AI (TRT) -rahakkeen hintahistoria TRT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TRT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TRT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TRT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TRT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TRT-rahakkeen hintaennuste nyt!

