TPRO Network (TPRO) -rahakkeen tiedot TPRO Network Seeks To Make Tokenomics Great. Deriving from Tokenomia.pro (Token Engineering Consulting & Blockchain Development Company), TPRO Network is building the app-specific blockchain network for the web3 economy and gives communities, founders, and VCs a stack to create and use bulletproof economic systems, allowing them to make data-driven decisions. Virallinen verkkosivusto: https://tpro.network Valkoinen paperi: https://doc.tpro.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3540abe4f288b280a0740ad5121aec337c404d15 Osta TPRO-rahaketta nyt!

TPRO Network (TPRO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TPRO Network (TPRO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0254 $ 0.0254 $ 0.0254 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001508614715744856 $ 0.001508614715744856 $ 0.001508614715744856 Nykyinen hinta: $ 0.002196 $ 0.002196 $ 0.002196 Lue lisää TPRO Network (TPRO) -rahakkeen hinnasta

TPRO Network (TPRO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TPRO Network (TPRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TPRO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TPRO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TPRO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TPRO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

