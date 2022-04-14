TokenFi (TOKEN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TokenFi (TOKEN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TokenFi (TOKEN) -rahakkeen tiedot TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry. Virallinen verkkosivusto: https://tokenfi.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4507cEf57C46789eF8d1a19EA45f4216bae2B528 Osta TOKEN-rahaketta nyt!

TokenFi (TOKEN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TokenFi (TOKEN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 13.75M $ 13.75M $ 13.75M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 137.50M $ 137.50M $ 137.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.25178 $ 0.25178 $ 0.25178 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000048638485014782 $ 0.000048638485014782 $ 0.000048638485014782 Nykyinen hinta: $ 0.01375 $ 0.01375 $ 0.01375 Lue lisää TokenFi (TOKEN) -rahakkeen hinnasta

TokenFi (TOKEN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TokenFi (TOKEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TOKEN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TOKEN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TOKEN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TOKEN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TOKEN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään TokenFi (TOKEN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TOKEN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TOKEN-rahakkeita MEXCistä nyt!

TokenFi (TOKEN) -rahakkeen hintahistoria TOKEN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TOKEN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TOKEN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TOKEN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TOKEN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TOKEN-rahakkeen hintaennuste nyt!

