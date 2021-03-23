Telos (TLOS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Telos (TLOS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Telos (TLOS) -rahakkeen tiedot Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development. Virallinen verkkosivusto: https://telos.net/ Valkoinen paperi: https://telos.net/whitepaper Block Explorer: https://teloscan.io Osta TLOS-rahaketta nyt!

Telos (TLOS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Telos (TLOS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 24.14M $ 24.14M $ 24.14M Kokonaistarjonta: $ 466.65M $ 466.65M $ 466.65M Kierrossa oleva tarjonta: $ 440.33M $ 440.33M $ 440.33M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 25.58M $ 25.58M $ 25.58M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.42786 $ 1.42786 $ 1.42786 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00975328 $ 0.00975328 $ 0.00975328 Nykyinen hinta: $ 0.05482 $ 0.05482 $ 0.05482 Lue lisää Telos (TLOS) -rahakkeen hinnasta

Telos (TLOS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Telos (TLOS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TLOS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TLOS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TLOS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TLOS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Telos (TLOS) -rahakkeen hintahistoria TLOS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TLOS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

