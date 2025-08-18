Mikä on FUNTICO (TICO)

After 3 years of dedicated development and self-funding, Funtico is a pioneering Web3 gaming platform featuring a variety of self-made proprietary games. Its robust fintech solution ensures a seamless immersive user experience. For publishers and creators, its SDK opens the door to a rich ecosystem featuring an NFT marketplace, AI tools, and advanced analytics, all within a secure and compliant platform designed for dynamic growth.

FUNTICO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja FUNTICO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista TICO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue FUNTICO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään FUNTICO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

FUNTICO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FUNTICO (TICO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FUNTICO (TICO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FUNTICO-rahakkeelle.

Tarkista FUNTICO-rahakkeen hintaennuste nyt!

FUNTICO (TICO) -rahakkeen tokenomiikka

FUNTICO (TICO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TICO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

FUNTICO (TICO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa FUNTICO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa FUNTICO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TICO paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

FUNTICO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton FUNTICO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FUNTICO” Paljonko FUNTICO (TICO) on arvoltaan tänään? TICO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.004407 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on TICO-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.004407 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo TICO -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on FUNTICO-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen TICO markkina-arvo on $ 9.42M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on TICO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? TICO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.14B USD . Mikä oli TICO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? TICO saavutti ATH-hinnaksi 0.01893343419011232 USD . Mikä oli TICO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? TICO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00439741084867113 USD . Mikä on TICO-rahakkeen treidausvolyymi? TICO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.40K USD . Nouseeko TICO tänä vuonna korkeammalle? TICO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TICO-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

FUNTICO (TICO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä? Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.