New Kind of Network-logo

New Kind of Network – hinta (NKN)

$0.02744
-0.43%1D
USD
Reaaliaikainen New Kind of Network (NKN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:27:17 (UTC+8)

New Kind of Network (NKN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.91%

-0.43%

-0.80%

-0.80%

New Kind of Network (NKN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02744. Viimeisen 24 tunnin aikana NKN on vaihdellut alimmillaan $ 0.02738 ja korkeimmillaan $ 0.02928 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NKN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.48332395, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00641054097117.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NKN on muuttunut -0.91% viimeisen tunnin aikana, -0.43% 24 tunnin aikana ja -0.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

New Kind of Network (NKN) -rahakkeen markkinatiedot

No.835

79.13%

2018-05-28 00:00:00

$ 0.0024
$ 0.0024$ 0.0024

ETH

New Kind of Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 21.71M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 160.16K. NKN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 791.34M ja sen kokonaistarjonta on 791341836.1275951. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.44M.

New Kind of Network (NKN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän New Kind of Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0001185-0.43%
30 päivää$ -0.0038-12.17%
60 päivää$ +0.00499+22.22%
90 päivää$ -0.00791-22.38%
New Kind of Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NKN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001185 (-0.43%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

New Kind of Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0038 (-12.17%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

New Kind of Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NKN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00499 (+22.22%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

New Kind of Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00791 (-22.38%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle New Kind of Network (NKN)?

Tarkista New Kind of Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on New Kind of Network (NKN)

NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.

New Kind of Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja New Kind of Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NKN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue New Kind of Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään New Kind of Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

New Kind of Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon New Kind of Network (NKN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko New Kind of Network (NKN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita New Kind of Network-rahakkeelle.

Tarkista New Kind of Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

New Kind of Network (NKN) -rahakkeen tokenomiikka

New Kind of Network (NKN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NKN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

New Kind of Network (NKN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa New Kind of Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa New Kind of Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

New Kind of Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton New Kind of Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen New Kind of Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”New Kind of Network”

Paljonko New Kind of Network (NKN) on arvoltaan tänään?
NKN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02744 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NKN-USD-parin nykyinen hinta?
NKN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02744. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on New Kind of Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NKN markkina-arvo on $ 21.71M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NKN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NKN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 791.34M USD.
Mikä oli NKN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NKN saavutti ATH-hinnaksi 1.48332395 USD.
Mikä oli NKN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NKN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00641054097117 USD.
Mikä on NKN-rahakkeen treidausvolyymi?
NKN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 160.16K USD.
Nouseeko NKN tänä vuonna korkeammalle?
NKN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NKN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:27:17 (UTC+8)

New Kind of Network (NKN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

