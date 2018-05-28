Mikä on New Kind of Network (NKN)

NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.

New Kind of Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja New Kind of Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista NKN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue New Kind of Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään New Kind of Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

New Kind of Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon New Kind of Network (NKN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko New Kind of Network (NKN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita New Kind of Network-rahakkeelle.

Tarkista New Kind of Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

New Kind of Network (NKN) -rahakkeen tokenomiikka

New Kind of Network (NKN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NKN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

New Kind of Network (NKN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa New Kind of Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa New Kind of Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NKN paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

New Kind of Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton New Kind of Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”New Kind of Network” Paljonko New Kind of Network (NKN) on arvoltaan tänään? NKN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02744 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on NKN-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.02744 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo NKN -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on New Kind of Network-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen NKN markkina-arvo on $ 21.71M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on NKN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? NKN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 791.34M USD . Mikä oli NKN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? NKN saavutti ATH-hinnaksi 1.48332395 USD . Mikä oli NKN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? NKN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00641054097117 USD . Mikä on NKN-rahakkeen treidausvolyymi? NKN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 160.16K USD . Nouseeko NKN tänä vuonna korkeammalle? NKN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NKN-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

