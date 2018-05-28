New Kind of Network (NKN) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02738
$ 0.02738$ 0.02738
24 h:n matalin
$ 0.02928
$ 0.02928$ 0.02928
24 h:n korkein
$ 0.02738
$ 0.02738$ 0.02738
$ 0.02928
$ 0.02928$ 0.02928
$ 1.48332395
$ 1.48332395$ 1.48332395
$ 0.00641054097117
$ 0.00641054097117$ 0.00641054097117
-0.91%
-0.43%
-0.80%
-0.80%
New Kind of Network (NKN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02744. Viimeisen 24 tunnin aikana NKN on vaihdellut alimmillaan $ 0.02738 ja korkeimmillaan $ 0.02928 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NKN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.48332395, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00641054097117.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NKN on muuttunut -0.91% viimeisen tunnin aikana, -0.43% 24 tunnin aikana ja -0.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
New Kind of Network (NKN) -rahakkeen markkinatiedot
No.835
$ 21.71M
$ 21.71M$ 21.71M
$ 160.16K
$ 160.16K$ 160.16K
$ 27.44M
$ 27.44M$ 27.44M
791.34M
791.34M 791.34M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
791,341,836.1275951
791,341,836.1275951 791,341,836.1275951
79.13%
2018-05-28 00:00:00
$ 0.0024
$ 0.0024$ 0.0024
ETH
New Kind of Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 21.71M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 160.16K. NKN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 791.34M ja sen kokonaistarjonta on 791341836.1275951. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.44M.
New Kind of Network (NKN) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän New Kind of Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0001185
-0.43%
30 päivää
$ -0.0038
-12.17%
60 päivää
$ +0.00499
+22.22%
90 päivää
$ -0.00791
-22.38%
New Kind of Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään NKN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001185 (-0.43%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
New Kind of Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0038 (-12.17%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
New Kind of Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NKN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00499 (+22.22%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
New Kind of Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00791 (-22.38%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle New Kind of Network (NKN)?
NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.
New Kind of Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja New Kind of Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista NKN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue New Kind of Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään New Kind of Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
New Kind of Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon New Kind of Network (NKN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko New Kind of Network (NKN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita New Kind of Network-rahakkeelle.
New Kind of Network (NKN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NKN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
New Kind of Network (NKN) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa New Kind of Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa New Kind of Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.