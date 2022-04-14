FUNTICO (TICO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FUNTICO (TICO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FUNTICO (TICO) -rahakkeen tiedot After 3 years of dedicated development and self-funding, Funtico is a pioneering Web3 gaming platform featuring a variety of self-made proprietary games. Its robust fintech solution ensures a seamless immersive user experience. For publishers and creators, its SDK opens the door to a rich ecosystem featuring an NFT marketplace, AI tools, and advanced analytics, all within a secure and compliant platform designed for dynamic growth. Virallinen verkkosivusto: https://funtico.com Valkoinen paperi: https://litepaper.funtico.com/funtico-litepaper Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0xEDf647326007E64d94B0Ee69743350F3736E392C?chainid=43114 Osta TICO-rahaketta nyt!

FUNTICO (TICO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FUNTICO (TICO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.24M $ 8.24M $ 8.24M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.14B $ 2.14B $ 2.14B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 38.53M $ 38.53M $ 38.53M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.034 $ 0.034 $ 0.034 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003853497834397297 $ 0.003853497834397297 $ 0.003853497834397297 Nykyinen hinta: $ 0.003853 $ 0.003853 $ 0.003853 Lue lisää FUNTICO (TICO) -rahakkeen hinnasta

FUNTICO (TICO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FUNTICO (TICO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TICO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TICO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TICO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TICO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

FUNTICO (TICO) -rahakkeen hintahistoria TICO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TICO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TICO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TICO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TICO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TICO-rahakkeen hintaennuste nyt!

