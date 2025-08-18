Lisätietoja TIBBIR-rahakkeesta

TIBBIR-rahakkeen hintatiedot

TIBBIR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TIBBIR-rahakkeen tokenomiikka

TIBBIR-rahakkeen hintaennuste

TIBBIR-rahakkeen historia

TIBBIR-osto-opas

TIBBIR/fiat-valuuttamuunnin

TIBBIR-rahakkeen spot

TIBBIR-rahakkeen USDT-M-futuurit

Ribbita by Virtuals-logo

Ribbita by Virtuals – hinta (TIBBIR)

1TIBBIR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.16019
$0.16019$0.16019
-2.91%1D
USD
Reaaliaikainen Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:08:38 (UTC+8)

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.152
$ 0.152$ 0.152
24 h:n matalin
$ 0.19062
$ 0.19062$ 0.19062
24 h:n korkein

$ 0.152
$ 0.152$ 0.152

$ 0.19062
$ 0.19062$ 0.19062

$ 0.2554490492623147
$ 0.2554490492623147$ 0.2554490492623147

$ 0.000642086703739138
$ 0.000642086703739138$ 0.000642086703739138

-2.21%

-2.91%

-23.57%

-23.57%

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.16019. Viimeisen 24 tunnin aikana TIBBIR on vaihdellut alimmillaan $ 0.152 ja korkeimmillaan $ 0.19062 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TIBBIR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2554490492623147, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000642086703739138.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TIBBIR on muuttunut -2.21% viimeisen tunnin aikana, -2.91% 24 tunnin aikana ja -23.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -rahakkeen markkinatiedot

No.248

$ 160.19M
$ 160.19M$ 160.19M

$ 165.72K
$ 165.72K$ 165.72K

$ 160.19M
$ 160.19M$ 160.19M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BASE

Ribbita by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 160.19M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 165.72K. TIBBIR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 160.19M.

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ribbita by Virtuals-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0048012-2.91%
30 päivää$ +0.07642+91.22%
60 päivää$ +0.07591+90.06%
90 päivää$ +0.08228+105.60%
Ribbita by Virtuals-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TIBBIR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0048012 (-2.91%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Ribbita by Virtuals 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.07642 (+91.22%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Ribbita by Virtuals-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TIBBIR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.07591 (+90.06%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Ribbita by Virtuals-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.08228 (+105.60%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Ribbita by Virtuals (TIBBIR)?

Tarkista Ribbita by Virtuals-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure.

Ribbita by Virtuals on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ribbita by Virtuals-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TIBBIR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Ribbita by Virtuals-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ribbita by Virtuals-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Ribbita by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ribbita by Virtuals (TIBBIR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ribbita by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista Ribbita by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -rahakkeen tokenomiikka

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TIBBIR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Ribbita by Virtuals:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ribbita by Virtuals MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TIBBIR paikallisiin valuuttoihin

1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - VND
4,215.39985
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - AUD
A$0.2482945
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - GBP
0.1185406
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - EUR
0.1377634
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - USD
$0.16019
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - MYR
RM0.6760018
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - TRY
6.5565767
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - JPY
¥23.70812
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - ARS
ARS$210.4992714
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - RUB
12.9081102
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - INR
13.9877908
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - IDR
Rp2,626.0651536
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - KRW
224.3557064
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - PHP
9.1580623
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - EGP
￡E.7.7676131
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - BRL
R$0.8762393
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - CAD
C$0.2210622
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - BDT
19.4823078
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - NGN
246.0662571
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - COP
$645.9261275
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - ZAR
R.2.8401687
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - UAH
6.5966242
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - VES
Bs21.94603
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - CLP
$155.3843
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - PKR
Rs45.1607648
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - KZT
86.0764946
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - THB
฿5.2334073
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - TWD
NT$4.8841931
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - AED
د.إ0.5878973
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - CHF
Fr0.128152
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - HKD
HK$1.2510839
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - AMD
֏61.304713
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - MAD
.د.م1.4433119
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - MXN
$3.0035625
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - SAR
ريال0.6007125
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - PLN
0.5862954
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - RON
лв0.6968265
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - SEK
kr1.5394259
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - BGN
лв0.2691192
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - HUF
Ft54.6536242
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - CZK
3.3880185
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - KWD
د.ك0.04885795
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - ILS
0.5462479
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - AOA
Kz146.8285521
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - BHD
.د.ب0.06039163
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - BMD
$0.16019
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - DKK
kr1.0284198
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - HNL
L4.2113951
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - MUR
7.3254887
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - NAD
$2.8305573
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - NOK
kr1.6307342
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - NZD
$0.2739249
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - PAB
B/.0.16019
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - PGK
K0.6631866
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - QAR
ر.ق0.5830916
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) - RSD
дин.16.1583653

Ribbita by Virtuals-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Ribbita by Virtuals toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Ribbita by Virtuals-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ribbita by Virtuals”

Paljonko Ribbita by Virtuals (TIBBIR) on arvoltaan tänään?
TIBBIR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.16019 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TIBBIR-USD-parin nykyinen hinta?
TIBBIR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.16019. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ribbita by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TIBBIR markkina-arvo on $ 160.19M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TIBBIR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TIBBIR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli TIBBIR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TIBBIR saavutti ATH-hinnaksi 0.2554490492623147 USD.
Mikä oli TIBBIR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TIBBIR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000642086703739138 USD.
Mikä on TIBBIR-rahakkeen treidausvolyymi?
TIBBIR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 165.72K USD.
Nouseeko TIBBIR tänä vuonna korkeammalle?
TIBBIR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TIBBIR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:08:38 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

