Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.152
$ 0.152$ 0.152
24 h:n matalin
$ 0.19062
$ 0.19062$ 0.19062
24 h:n korkein
$ 0.152
$ 0.152$ 0.152
$ 0.19062
$ 0.19062$ 0.19062
$ 0.2554490492623147
$ 0.2554490492623147$ 0.2554490492623147
$ 0.000642086703739138
$ 0.000642086703739138$ 0.000642086703739138
-2.21%
-2.91%
-23.57%
-23.57%
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.16019. Viimeisen 24 tunnin aikana TIBBIR on vaihdellut alimmillaan $ 0.152 ja korkeimmillaan $ 0.19062 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TIBBIR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2554490492623147, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000642086703739138.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TIBBIR on muuttunut -2.21% viimeisen tunnin aikana, -2.91% 24 tunnin aikana ja -23.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -rahakkeen markkinatiedot
No.248
$ 160.19M
$ 160.19M$ 160.19M
$ 165.72K
$ 165.72K$ 165.72K
$ 160.19M
$ 160.19M$ 160.19M
1.00B
1.00B 1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
100.00%
BASE
Ribbita by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 160.19M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 165.72K. TIBBIR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 160.19M.
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ribbita by Virtuals-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0048012
-2.91%
30 päivää
$ +0.07642
+91.22%
60 päivää
$ +0.07591
+90.06%
90 päivää
$ +0.08228
+105.60%
Ribbita by Virtuals-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään TIBBIR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0048012 (-2.91%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Ribbita by Virtuals 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.07642 (+91.22%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Ribbita by Virtuals-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TIBBIR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.07591 (+90.06%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Ribbita by Virtuals-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.08228 (+105.60%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Ribbita by Virtuals (TIBBIR)?
TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure.
Ribbita by Virtuals on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ribbita by Virtuals-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista TIBBIR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Ribbita by Virtuals-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ribbita by Virtuals-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Ribbita by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Ribbita by Virtuals (TIBBIR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ribbita by Virtuals-rahakkeelle.
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -rahakkeen tokenomiikka
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TIBBIR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Ribbita by Virtuals:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ribbita by Virtuals MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.