Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ribbita by Virtuals (TIBBIR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -rahakkeen tiedot TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure. Virallinen verkkosivusto: https://app.virtuals.io/virtuals/18820 Block Explorer: https://basescan.org/token/0xa4a2e2ca3fbfe21aed83471d28b6f65a233c6e00 Osta TIBBIR-rahaketta nyt!

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 188,08M $ 188,08M $ 188,08M Kokonaistarjonta: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 188,08M $ 188,08M $ 188,08M Kaikkien aikojen korkein: $ 0,2569 $ 0,2569 $ 0,2569 Kaikkien aikojen alin: $ 0,000642086703739138 $ 0,000642086703739138 $ 0,000642086703739138 Nykyinen hinta: $ 0,18808 $ 0,18808 $ 0,18808 Lue lisää Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -rahakkeen hinnasta

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TIBBIR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TIBBIR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TIBBIR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TIBBIR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TIBBIR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TIBBIR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TIBBIR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) -rahakkeen hintahistoria TIBBIR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TIBBIR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TIBBIR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TIBBIR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TIBBIR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TIBBIR-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!