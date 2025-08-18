Lisätietoja TIA-rahakkeesta

TIA-rahakkeen hintatiedot

TIA-rahakkeen valkoinen paperi

TIA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TIA-rahakkeen tokenomiikka

TIA-rahakkeen hintaennuste

TIA-rahakkeen historia

TIA-osto-opas

TIA/fiat-valuuttamuunnin

TIA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

TIA-logo

TIA – hinta (TIA)

1TIA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.675
$1.675$1.675
+0.78%1D
USD
Reaaliaikainen TIA (TIA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:53:22 (UTC+8)

TIA (TIA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.648
$ 1.648$ 1.648
24 h:n matalin
$ 1.741
$ 1.741$ 1.741
24 h:n korkein

$ 1.648
$ 1.648$ 1.648

$ 1.741
$ 1.741$ 1.741

$ 20.911430884832413
$ 20.911430884832413$ 20.911430884832413

$ 1.3200881133445714
$ 1.3200881133445714$ 1.3200881133445714

+0.29%

+0.78%

-3.74%

-3.74%

TIA (TIA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.675. Viimeisen 24 tunnin aikana TIA on vaihdellut alimmillaan $ 1.648 ja korkeimmillaan $ 1.741 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 20.911430884832413, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.3200881133445714.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TIA on muuttunut +0.29% viimeisen tunnin aikana, +0.78% 24 tunnin aikana ja -3.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TIA (TIA) -rahakkeen markkinatiedot

No.67

$ 1.26B
$ 1.26B$ 1.26B

$ 4.65M
$ 4.65M$ 4.65M

$ 1.91B
$ 1.91B$ 1.91B

753.20M
753.20M 753.20M

1,141,504,639.12288
1,141,504,639.12288 1,141,504,639.12288

0.03%

CELESTIA

TIA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.26B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.65M. TIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 753.20M ja sen kokonaistarjonta on 1141504639.12288. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.91B.

TIA (TIA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän TIA-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.01296+0.78%
30 päivää$ -0.513-23.45%
60 päivää$ +0.273+19.47%
90 päivää$ -0.811-32.63%
TIA-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TIA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01296 (+0.78%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

TIA 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.513 (-23.45%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

TIA-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TIA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.273 (+19.47%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

TIA-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.811 (-32.63%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle TIA (TIA)?

Tarkista TIA-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on TIA (TIA)

Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

TIA on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja TIA-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TIA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue TIA-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään TIA-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

TIA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TIA (TIA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TIA (TIA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TIA-rahakkeelle.

Tarkista TIA-rahakkeen hintaennuste nyt!

TIA (TIA) -rahakkeen tokenomiikka

TIA (TIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TIA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

TIA (TIA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa TIA:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa TIA MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TIA paikallisiin valuuttoihin

1 TIA(TIA) - VND
44,077.625
1 TIA(TIA) - AUD
A$2.59625
1 TIA(TIA) - GBP
1.2395
1 TIA(TIA) - EUR
1.4405
1 TIA(TIA) - USD
$1.675
1 TIA(TIA) - MYR
RM7.0685
1 TIA(TIA) - TRY
68.69175
1 TIA(TIA) - JPY
¥247.9
1 TIA(TIA) - ARS
ARS$2,201.0505
1 TIA(TIA) - RUB
134.938
1 TIA(TIA) - INR
146.21075
1 TIA(TIA) - IDR
Rp27,459.012
1 TIA(TIA) - KRW
2,342.655
1 TIA(TIA) - PHP
95.79325
1 TIA(TIA) - EGP
￡E.81.204
1 TIA(TIA) - BRL
R$9.1455
1 TIA(TIA) - CAD
C$2.32825
1 TIA(TIA) - BDT
203.7135
1 TIA(TIA) - NGN
2,576.9205
1 TIA(TIA) - COP
$6,754.01875
1 TIA(TIA) - ZAR
R.29.66425
1 TIA(TIA) - UAH
68.9765
1 TIA(TIA) - VES
Bs229.475
1 TIA(TIA) - CLP
$1,624.75
1 TIA(TIA) - PKR
Rs473.958
1 TIA(TIA) - KZT
900.0445
1 TIA(TIA) - THB
฿54.7055
1 TIA(TIA) - TWD
NT$51.13775
1 TIA(TIA) - AED
د.إ6.14725
1 TIA(TIA) - CHF
Fr1.34
1 TIA(TIA) - HKD
HK$13.08175
1 TIA(TIA) - AMD
֏642.24525
1 TIA(TIA) - MAD
.د.م15.1085
1 TIA(TIA) - MXN
$31.40625
1 TIA(TIA) - SAR
ريال6.28125
1 TIA(TIA) - PLN
6.1305
1 TIA(TIA) - RON
лв7.28625
1 TIA(TIA) - SEK
kr16.1135
1 TIA(TIA) - BGN
лв2.814
1 TIA(TIA) - HUF
Ft572.06275
1 TIA(TIA) - CZK
35.443
1 TIA(TIA) - KWD
د.ك0.510875
1 TIA(TIA) - ILS
5.695
1 TIA(TIA) - AOA
Kz1,532.47425
1 TIA(TIA) - BHD
.د.ب0.631475
1 TIA(TIA) - BMD
$1.675
1 TIA(TIA) - DKK
kr10.7535
1 TIA(TIA) - HNL
L43.9855
1 TIA(TIA) - MUR
76.59775
1 TIA(TIA) - NAD
$29.6475
1 TIA(TIA) - NOK
kr17.0515
1 TIA(TIA) - NZD
$2.86425
1 TIA(TIA) - PAB
B/.1.675
1 TIA(TIA) - PGK
K7.01825
1 TIA(TIA) - QAR
ر.ق6.097
1 TIA(TIA) - RSD
дин.168.95725

TIA-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton TIA toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen TIA-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TIA”

Paljonko TIA (TIA) on arvoltaan tänään?
TIA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.675 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TIA-USD-parin nykyinen hinta?
TIA -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.675. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TIA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TIA markkina-arvo on $ 1.26B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 753.20M USD.
Mikä oli TIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TIA saavutti ATH-hinnaksi 20.911430884832413 USD.
Mikä oli TIA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TIA-rahakkeen ATL-hinta oli 1.3200881133445714 USD.
Mikä on TIA-rahakkeen treidausvolyymi?
TIA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.65M USD.
Nouseeko TIA tänä vuonna korkeammalle?
TIA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TIA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:53:22 (UTC+8)

TIA (TIA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

TIA-USD-laskin

Summa

TIA
TIA
USD
USD

1 TIA = 1.675 USD

Treidaa TIA-rahaketta

TIAUSDC
$1.676
$1.676$1.676
+0.66%
TIAUSDT
$1.675
$1.675$1.675
+0.66%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu