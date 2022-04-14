Thala (THL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Thala (THL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Thala (THL) -rahakkeen tiedot Thala is the leading DeFi protocol on Aptos. It has a stablecoin, AMM, token launchpad, and soon to launch LSD+RWA product. Virallinen verkkosivusto: https://www.thala.fi/ Valkoinen paperi: https://docs.thala.fi/thala-protocol-design/ Block Explorer: https://explorer.aptoslabs.com/account/0x7fd500c11216f0fe3095d0c4b8aa4d64a4e2e04f83758462f2b127255643615/coins Osta THL-rahaketta nyt!

Thala (THL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Thala (THL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.96M $ 4.96M $ 4.96M Kokonaistarjonta: $ 99.81M $ 99.81M $ 99.81M Kierrossa oleva tarjonta: $ 49.02M $ 49.02M $ 49.02M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.12M $ 10.12M $ 10.12M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.3 $ 3.3 $ 3.3 Kaikkien aikojen alin: $ 0.09371051889644796 $ 0.09371051889644796 $ 0.09371051889644796 Nykyinen hinta: $ 0.1012 $ 0.1012 $ 0.1012 Lue lisää Thala (THL) -rahakkeen hinnasta

Thala (THL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Thala (THL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä THL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta THL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät THL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu THL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka THL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Thala (THL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita THL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan THL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Thala (THL) -rahakkeen hintahistoria THL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu THL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

THL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne THL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? THL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso THL-rahakkeen hintaennuste nyt!

