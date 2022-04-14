THENA (THE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu THENA (THE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

THENA (THE) -rahakkeen tiedot The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc… Virallinen verkkosivusto: https://thena.fi/ Valkoinen paperi: https://thena.gitbook.io/thena/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xf4c8e32eadec4bfe97e0f595add0f4450a863a11 Osta THE-rahaketta nyt!

THENA (THE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu THENA (THE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 45.15M $ 45.15M $ 45.15M Kokonaistarjonta: $ 261.57M $ 261.57M $ 261.57M Kierrossa oleva tarjonta: $ 109.93M $ 109.93M $ 109.93M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 133.94M $ 133.94M $ 133.94M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.4676 $ 4.4676 $ 4.4676 Kaikkien aikojen alin: $ 0.07220387483514598 $ 0.07220387483514598 $ 0.07220387483514598 Nykyinen hinta: $ 0.4107 $ 0.4107 $ 0.4107 Lue lisää THENA (THE) -rahakkeen hinnasta

THENA (THE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset THENA (THE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä THE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta THE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät THE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu THE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka THE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään THENA (THE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita THE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan THE-rahakkeita MEXCistä nyt!

THENA (THE) -rahakkeen hintahistoria THE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu THE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

THE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne THE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? THE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso THE-rahakkeen hintaennuste nyt!

