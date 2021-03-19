Lisätietoja TARA-rahakkeesta

Taraxa Coin-logo

Taraxa Coin – hinta (TARA)

1TARA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0018974
$0.0018974$0.0018974
+1.98%1D
USD
Reaaliaikainen Taraxa Coin (TARA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:52:53 (UTC+8)

Taraxa Coin (TARA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0017276
$ 0.0017276$ 0.0017276
24 h:n matalin
$ 0.0021559
$ 0.0021559$ 0.0021559
24 h:n korkein

$ 0.0017276
$ 0.0017276$ 0.0017276

$ 0.0021559
$ 0.0021559$ 0.0021559

$ 0.07728197
$ 0.07728197$ 0.07728197

$ 0.000591558231188284
$ 0.000591558231188284$ 0.000591558231188284

-1.00%

+1.98%

-17.99%

-17.99%

Taraxa Coin (TARA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0018974. Viimeisen 24 tunnin aikana TARA on vaihdellut alimmillaan $ 0.0017276 ja korkeimmillaan $ 0.0021559 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TARA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07728197, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000591558231188284.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TARA on muuttunut -1.00% viimeisen tunnin aikana, +1.98% 24 tunnin aikana ja -17.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Taraxa Coin (TARA) -rahakkeen markkinatiedot

No.1083

$ 10.52M
$ 10.52M$ 10.52M

$ 139.09K
$ 139.09K$ 139.09K

$ 22.77M
$ 22.77M$ 22.77M

5.54B
5.54B 5.54B

12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000

10,825,114,363
10,825,114,363 10,825,114,363

46.18%

2021-03-19 00:00:00

TARA

Taraxa Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.52M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 139.09K. TARA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.54B ja sen kokonaistarjonta on 10825114363. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 22.77M.

Taraxa Coin (TARA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Taraxa Coin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000036839+1.98%
30 päivää$ -0.0008767-31.61%
60 päivää$ +0.0004678+32.72%
90 päivää$ -0.0014318-43.01%
Taraxa Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TARA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000036839 (+1.98%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Taraxa Coin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0008767 (-31.61%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Taraxa Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TARA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0004678 (+32.72%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Taraxa Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0014318 (-43.01%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Taraxa Coin (TARA)?

Tarkista Taraxa Coin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Taraxa Coin (TARA)

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

Taraxa Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Taraxa Coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TARA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Taraxa Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Taraxa Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Taraxa Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Taraxa Coin (TARA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Taraxa Coin (TARA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Taraxa Coin-rahakkeelle.

Tarkista Taraxa Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Taraxa Coin (TARA) -rahakkeen tokenomiikka

Taraxa Coin (TARA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TARA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Taraxa Coin (TARA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Taraxa Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Taraxa Coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TARA paikallisiin valuuttoihin

Taraxa Coin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Taraxa Coin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Taraxa Coin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Taraxa Coin”

Paljonko Taraxa Coin (TARA) on arvoltaan tänään?
TARA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0018974 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TARA-USD-parin nykyinen hinta?
TARA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0018974. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Taraxa Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TARA markkina-arvo on $ 10.52M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TARA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TARA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.54B USD.
Mikä oli TARA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TARA saavutti ATH-hinnaksi 0.07728197 USD.
Mikä oli TARA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TARA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000591558231188284 USD.
Mikä on TARA-rahakkeen treidausvolyymi?
TARA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 139.09K USD.
Nouseeko TARA tänä vuonna korkeammalle?
TARA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TARA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:52:53 (UTC+8)

Taraxa Coin (TARA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

