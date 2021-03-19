Taraxa Coin (TARA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Taraxa Coin (TARA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Taraxa Coin (TARA) -rahakkeen tiedot Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless. Virallinen verkkosivusto: https://www.taraxa.io/ Valkoinen paperi: https://docs.taraxa.io/ Block Explorer: https://mainnet.explorer.taraxa.io/ Osta TARA-rahaketta nyt!

Taraxa Coin (TARA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Taraxa Coin (TARA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 11.40M $ 11.40M $ 11.40M Kokonaistarjonta: $ 10.83B $ 10.83B $ 10.83B Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.59B $ 5.59B $ 5.59B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 24.49M $ 24.49M $ 24.49M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.119 $ 0.119 $ 0.119 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 Nykyinen hinta: $ 0.0020405 $ 0.0020405 $ 0.0020405 Lue lisää Taraxa Coin (TARA) -rahakkeen hinnasta

Taraxa Coin (TARA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Taraxa Coin (TARA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TARA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TARA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TARA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TARA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TARA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Taraxa Coin (TARA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TARA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TARA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Taraxa Coin (TARA) -rahakkeen hintahistoria TARA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TARA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TARA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TARA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TARA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TARA-rahakkeen hintaennuste nyt!

