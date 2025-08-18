Lisätietoja TAI-rahakkeesta

TARS Protocol-logo

TARS Protocol – hinta (TAI)

1TAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.06028
$0.06028$0.06028
-0.88%1D
USD
Reaaliaikainen TARS Protocol (TAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:52:30 (UTC+8)

TARS Protocol (TAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.05963
$ 0.05963$ 0.05963
24 h:n matalin
$ 0.06453
$ 0.06453$ 0.06453
24 h:n korkein

$ 0.05963
$ 0.05963$ 0.05963

$ 0.06453
$ 0.06453$ 0.06453

$ 0.49410794501545524
$ 0.49410794501545524$ 0.49410794501545524

$ 0.02315821757289225
$ 0.02315821757289225$ 0.02315821757289225

-0.12%

-0.88%

-5.94%

-5.94%

TARS Protocol (TAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.06028. Viimeisen 24 tunnin aikana TAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.05963 ja korkeimmillaan $ 0.06453 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.49410794501545524, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02315821757289225.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TAI on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, -0.88% 24 tunnin aikana ja -5.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TARS Protocol (TAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.535

$ 53.78M
$ 53.78M$ 53.78M

$ 118.35K
$ 118.35K$ 118.35K

$ 60.28M
$ 60.28M$ 60.28M

892.19M
892.19M 892.19M

999,999,988
999,999,988 999,999,988

892,189,753.9
892,189,753.9 892,189,753.9

89.21%

SOL

TARS Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 53.78M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 118.35K. TAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 892.19M ja sen kokonaistarjonta on 892189753.9. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 60.28M.

TARS Protocol (TAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän TARS Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0005352-0.88%
30 päivää$ -0.02014-25.05%
60 päivää$ -0.00822-12.00%
90 päivää$ -0.04382-42.10%
TARS Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0005352 (-0.88%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

TARS Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.02014 (-25.05%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

TARS Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00822 (-12.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

TARS Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.04382 (-42.10%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle TARS Protocol (TAI)?

Tarkista TARS Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on TARS Protocol (TAI)

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

TARS Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja TARS Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue TARS Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään TARS Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

TARS Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TARS Protocol (TAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TARS Protocol (TAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TARS Protocol-rahakkeelle.

Tarkista TARS Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

TARS Protocol (TAI) -rahakkeen tokenomiikka

TARS Protocol (TAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

TARS Protocol (TAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa TARS Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa TARS Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TAI paikallisiin valuuttoihin

1 TARS Protocol(TAI) - VND
1,586.2682
1 TARS Protocol(TAI) - AUD
A$0.093434
1 TARS Protocol(TAI) - GBP
0.0446072
1 TARS Protocol(TAI) - EUR
0.0518408
1 TARS Protocol(TAI) - USD
$0.06028
1 TARS Protocol(TAI) - MYR
RM0.2543816
1 TARS Protocol(TAI) - TRY
2.4720828
1 TARS Protocol(TAI) - JPY
¥8.92144
1 TARS Protocol(TAI) - ARS
ARS$79.2115368
1 TARS Protocol(TAI) - RUB
4.8561568
1 TARS Protocol(TAI) - INR
5.2618412
1 TARS Protocol(TAI) - IDR
Rp988.1965632
1 TARS Protocol(TAI) - KRW
84.307608
1 TARS Protocol(TAI) - PHP
3.4474132
1 TARS Protocol(TAI) - EGP
￡E.2.9223744
1 TARS Protocol(TAI) - BRL
R$0.3291288
1 TARS Protocol(TAI) - CAD
C$0.0837892
1 TARS Protocol(TAI) - BDT
7.3312536
1 TARS Protocol(TAI) - NGN
92.7383688
1 TARS Protocol(TAI) - COP
$243.06403
1 TARS Protocol(TAI) - ZAR
R.1.0675588
1 TARS Protocol(TAI) - UAH
2.4823304
1 TARS Protocol(TAI) - VES
Bs8.25836
1 TARS Protocol(TAI) - CLP
$58.4716
1 TARS Protocol(TAI) - PKR
Rs17.0568288
1 TARS Protocol(TAI) - KZT
32.3908552
1 TARS Protocol(TAI) - THB
฿1.9687448
1 TARS Protocol(TAI) - TWD
NT$1.8403484
1 TARS Protocol(TAI) - AED
د.إ0.2212276
1 TARS Protocol(TAI) - CHF
Fr0.048224
1 TARS Protocol(TAI) - HKD
HK$0.4707868
1 TARS Protocol(TAI) - AMD
֏23.1131604
1 TARS Protocol(TAI) - MAD
.د.م0.5437256
1 TARS Protocol(TAI) - MXN
$1.13025
1 TARS Protocol(TAI) - SAR
ريال0.22605
1 TARS Protocol(TAI) - PLN
0.2206248
1 TARS Protocol(TAI) - RON
лв0.262218
1 TARS Protocol(TAI) - SEK
kr0.5792908
1 TARS Protocol(TAI) - BGN
лв0.1012704
1 TARS Protocol(TAI) - HUF
Ft20.5801948
1 TARS Protocol(TAI) - CZK
1.2755248
1 TARS Protocol(TAI) - KWD
د.ك0.0183854
1 TARS Protocol(TAI) - ILS
0.204952
1 TARS Protocol(TAI) - AOA
Kz55.1507748
1 TARS Protocol(TAI) - BHD
.د.ب0.02272556
1 TARS Protocol(TAI) - BMD
$0.06028
1 TARS Protocol(TAI) - DKK
kr0.3869976
1 TARS Protocol(TAI) - HNL
L1.5829528
1 TARS Protocol(TAI) - MUR
2.7566044
1 TARS Protocol(TAI) - NAD
$1.066956
1 TARS Protocol(TAI) - NOK
kr0.6136504
1 TARS Protocol(TAI) - NZD
$0.1030788
1 TARS Protocol(TAI) - PAB
B/.0.06028
1 TARS Protocol(TAI) - PGK
K0.2525732
1 TARS Protocol(TAI) - QAR
ر.ق0.2194192
1 TARS Protocol(TAI) - RSD
дин.6.0804436

TARS Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton TARS Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen TARS Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TARS Protocol”

Paljonko TARS Protocol (TAI) on arvoltaan tänään?
TAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.06028 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TAI-USD-parin nykyinen hinta?
TAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.06028. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TARS Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TAI markkina-arvo on $ 53.78M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 892.19M USD.
Mikä oli TAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TAI saavutti ATH-hinnaksi 0.49410794501545524 USD.
Mikä oli TAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02315821757289225 USD.
Mikä on TAI-rahakkeen treidausvolyymi?
TAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 118.35K USD.
Nouseeko TAI tänä vuonna korkeammalle?
TAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:52:30 (UTC+8)

TARS Protocol (TAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

