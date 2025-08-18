TARS Protocol (TAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.06028. Viimeisen 24 tunnin aikana TAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.05963 ja korkeimmillaan $ 0.06453 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.49410794501545524, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02315821757289225.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TAI on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, -0.88% 24 tunnin aikana ja -5.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
TARS Protocol (TAI) -rahakkeen markkinatiedot
No.535
$ 53.78M
$ 53.78M$ 53.78M
$ 118.35K
$ 118.35K$ 118.35K
$ 60.28M
$ 60.28M$ 60.28M
892.19M
892.19M 892.19M
999,999,988
999,999,988 999,999,988
892,189,753.9
892,189,753.9 892,189,753.9
89.21%
SOL
TARS Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 53.78M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 118.35K. TAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 892.19M ja sen kokonaistarjonta on 892189753.9. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 60.28M.
TARS Protocol (TAI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän TARS Protocol-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0005352
-0.88%
30 päivää
$ -0.02014
-25.05%
60 päivää
$ -0.00822
-12.00%
90 päivää
$ -0.04382
-42.10%
TARS Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään TAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0005352 (-0.88%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
TARS Protocol 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.02014 (-25.05%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
TARS Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00822 (-12.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
TARS Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.04382 (-42.10%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle TARS Protocol (TAI)?
TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.
TARS Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja TARS Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista TAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue TARS Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään TARS Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
TARS Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon TARS Protocol (TAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TARS Protocol (TAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TARS Protocol-rahakkeelle.
TARS Protocol (TAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
TARS Protocol (TAI) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa TARS Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa TARS Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.