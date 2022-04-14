TARS Protocol (TAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TARS Protocol (TAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TARS Protocol (TAI) -rahakkeen tiedot TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3. Virallinen verkkosivusto: https://tars.pro/ Valkoinen paperi: https://docs.tars.pro/ Block Explorer: https://solscan.io/token/Hax9LTgsQkze1YFychnBLtFH8gYbQKtKfWKKg2SP6gdD Osta TAI-rahaketta nyt!

TARS Protocol (TAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TARS Protocol (TAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 61.82M Kokonaistarjonta: $ 892.19M Kierrossa oleva tarjonta: $ 892.19M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 69.29M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.49808 Kaikkien aikojen alin: $ 0.02315821757289225 Nykyinen hinta: $ 0.06929

TARS Protocol (TAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TARS Protocol (TAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään TARS Protocol (TAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

TARS Protocol (TAI) -rahakkeen hintahistoria TAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

