Tada (TADA) -rahakkeen tiedot Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community. Virallinen verkkosivusto: https://ta-da.io/ Valkoinen paperi: https://docs.ta-da.io/introduction/overview Block Explorer: https://solscan.io/token/AY1emMxqWLJnHE2HkQvLdLyVpZdsLzq4S3tx5whCNQoC Osta TADA-rahaketta nyt!

Markkina-arvo: $ 2.10M
Kokonaistarjonta: $ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta: $ 685.82M
FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.06M
Kaikkien aikojen korkein: $ 0.045
Kaikkien aikojen alin: $ 0.00290250556270203
Nykyinen hinta: $ 0.003062

Tada (TADA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Tada (TADA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TADA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TADA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TADA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TADA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TADA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Tada (TADA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TADA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TADA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Tada (TADA) -rahakkeen hintahistoria TADA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TADA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TADA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TADA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TADA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TADA-rahakkeen hintaennuste nyt!

