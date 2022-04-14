Synapse (SYN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Synapse (SYN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Synapse (SYN) -rahakkeen tiedot Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain Virallinen verkkosivusto: https://synapseprotocol.com Valkoinen paperi: https://docs.synapseprotocol.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0f2D719407FdBeFF09D87557AbB7232601FD9F29 Osta SYN-rahaketta nyt!

Synapse (SYN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Synapse (SYN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 26.25M $ 26.25M $ 26.25M Kokonaistarjonta: $ 198.37M $ 198.37M $ 198.37M Kierrossa oleva tarjonta: $ 183.56M $ 183.56M $ 183.56M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 35.75M $ 35.75M $ 35.75M Kaikkien aikojen korkein: $ 5.199 $ 5.199 $ 5.199 Kaikkien aikojen alin: $ 0.08414639000492928 $ 0.08414639000492928 $ 0.08414639000492928 Nykyinen hinta: $ 0.14301 $ 0.14301 $ 0.14301 Lue lisää Synapse (SYN) -rahakkeen hinnasta

Synapse (SYN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Synapse (SYN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SYN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SYN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SYN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SYN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

