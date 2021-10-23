SYN

Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain

NimiSYN

SijoitusNo.847

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)1.24%

Kierrossa oleva tarjonta183,748,825.73558474

Enimmäistarjonta250,000,000

Kokonaistarjonta198,551,342.29971838

Kierrossa oleva määrä0.7349%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta5.014042221515074,2021-10-23

Alin hinta0.08414639000492928,2025-07-05

Julkinen lohkoketjuETH

JohdantoSynapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain

Sektori

Sosiaalinen media

