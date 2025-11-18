Switchboard (SWTCH) -rahakkeen tokenomiikka

Switchboard (SWTCH) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Switchboard (SWTCH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:14:34 (UTC+8)
USD

Switchboard (SWTCH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Switchboard (SWTCH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 10.84M
$ 10.84M$ 10.84M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 171.61M
$ 171.61M$ 171.61M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 63.17M
$ 63.17M$ 63.17M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.2007
$ 0.2007$ 0.2007
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.051817999385382896
$ 0.051817999385382896$ 0.051817999385382896
Nykyinen hinta:
$ 0.06317
$ 0.06317$ 0.06317

Switchboard (SWTCH) -rahakkeen tiedot

Switchboard is the everything oracle, allowing users to permissionlessly create fast, customizable and verifiable data feeds for web3 & DeFi applications.

Virallinen verkkosivusto:
https://switchboard.foundation/
Valkoinen paperi:
https://1286402774-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FDhPGT1gyXXf360iiTxDz%2Fuploads%2Fhukxk3zJdjWbTih6uhg3%2FSwtitchboard_Protocol_Whitaper_2025.pdf?alt=media&token=36a353b3-dbfe-41d8-a3a2-d2bc8e1c3408
Block Explorer:
https://solscan.io/token/SW1TCHLmRGTfW5xZknqQdpdarB8PD95sJYWpNp9TbFx

Switchboard (SWTCH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Switchboard (SWTCH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SWTCH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SWTCH-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SWTCH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SWTCH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SWTCH-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Switchboard (SWTCH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SWTCH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Switchboard (SWTCH) -rahakkeen hintahistoria

SWTCH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

SWTCH-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SWTCH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SWTCH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö