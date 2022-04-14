SwftCoin (SWFTC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SwftCoin (SWFTC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SwftCoin (SWFTC) -rahakkeen tiedot $SWFTC: Powering SWFT Blockchain and AI Services (SWFTGPT) SwftCoin ($SWFTC) is the native utility token driving SWFT Blockchain's AI-powered ecosystem, SWFTGPT, and the first ever AI token featured on Coinbase. SWFTGPT is also the first domain-specific LLM for crypto. Virallinen verkkosivusto: http://www.swft.pro/ Valkoinen paperi: http://www.swft.pro/images/SWFT%20WhitePaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0bb217E40F8a5Cb79Adf04E1aAb60E5abd0dfC1e Osta SWFTC-rahaketta nyt!

SwftCoin (SWFTC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SwftCoin (SWFTC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 105.14M $ 105.14M $ 105.14M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 105.14M $ 105.14M $ 105.14M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0484 $ 0.0484 $ 0.0484 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000468563453269 $ 0.000468563453269 $ 0.000468563453269 Nykyinen hinta: $ 0.010514 $ 0.010514 $ 0.010514 Lue lisää SwftCoin (SWFTC) -rahakkeen hinnasta

SwftCoin (SWFTC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SwftCoin (SWFTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SWFTC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SWFTC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SWFTC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SWFTC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SwftCoin (SWFTC) -rahakkeen hintahistoria SWFTC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SWFTC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SWFTC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SWFTC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SWFTC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SWFTC-rahakkeen hintaennuste nyt!

