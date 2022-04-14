SwftCoin (SWFTC) -rahakkeen tokenomiikka

SwftCoin (SWFTC) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu SwftCoin (SWFTC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
SwftCoin (SWFTC) -rahakkeen tiedot

$SWFTC: Powering SWFT Blockchain and AI Services (SWFTGPT) SwftCoin ($SWFTC) is the native utility token driving SWFT Blockchain's AI-powered ecosystem, SWFTGPT, and the first ever AI token featured on Coinbase. SWFTGPT is also the first domain-specific LLM for crypto.

Virallinen verkkosivusto:
http://www.swft.pro/
Valkoinen paperi:
http://www.swft.pro/images/SWFT%20WhitePaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0bb217E40F8a5Cb79Adf04E1aAb60E5abd0dfC1e

SwftCoin (SWFTC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu SwftCoin (SWFTC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 105.14M

Kokonaistarjonta:
$ 10.00B

Kierrossa oleva tarjonta:
$ 10.00B

FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 105.14M

Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0484

Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000468563453269

Nykyinen hinta:
$ 0.010514


SwftCoin (SWFTC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

SwftCoin (SWFTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SWFTC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SWFTC-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SWFTC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SWFTC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SWFTC-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään SwftCoin (SWFTC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SWFTC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

SwftCoin (SWFTC) -rahakkeen hintahistoria

SWFTC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

SWFTC-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SWFTC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SWFTC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.