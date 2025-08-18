Lisätietoja SVN-rahakkeesta

Stake Vault Network-logo

Stake Vault Network – hinta (SVN)

1SVN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001
$0.001$0.001
-0.09%1D
USD
Reaaliaikainen Stake Vault Network (SVN) -hintakaavio
2025-08-22 02:04:47 (UTC+8)

Stake Vault Network (SVN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001
$ 0.001$ 0.001
24 h:n matalin
$ 0.001259
$ 0.001259$ 0.001259
24 h:n korkein

$ 0.001
$ 0.001$ 0.001

$ 0.001259
$ 0.001259$ 0.001259

$ 0.43927431400951944
$ 0.43927431400951944$ 0.43927431400951944

$ 0.00086153984885256
$ 0.00086153984885256$ 0.00086153984885256

0.00%

-0.09%

-34.73%

-34.73%

Stake Vault Network (SVN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001. Viimeisen 24 tunnin aikana SVN on vaihdellut alimmillaan $ 0.001 ja korkeimmillaan $ 0.001259 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SVN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.43927431400951944, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00086153984885256.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SVN on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.09% 24 tunnin aikana ja -34.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stake Vault Network (SVN) -rahakkeen markkinatiedot

No.5318

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.94K
$ 2.94K$ 2.94K

$ 2.10M
$ 2.10M$ 2.10M

0.00
0.00 0.00

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

0.00%

ETH

Stake Vault Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.94K. SVN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 2100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.10M.

Stake Vault Network (SVN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Stake Vault Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000009-0.09%
30 päivää$ -0.001211-54.78%
60 päivää$ -0.002963-74.77%
90 päivää$ -0.006417-86.52%
Stake Vault Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SVN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000009 (-0.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Stake Vault Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001211 (-54.78%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Stake Vault Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SVN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002963 (-74.77%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Stake Vault Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.006417 (-86.52%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Stake Vault Network (SVN)?

Tarkista Stake Vault Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Stake Vault Network (SVN)

Stake Vault is a revolutionary cryptocurrency project designed to transform the staking ecosystem. Our objectives are the guiding principles that inform every decision, feature, and innovation within our platform. These objectives are the driving force behind our mission to create a secure, inclusive, and efficient blockchain ecosystem.

Stake Vault Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Stake Vault Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SVN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Stake Vault Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Stake Vault Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Stake Vault Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stake Vault Network (SVN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stake Vault Network (SVN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stake Vault Network-rahakkeelle.

Tarkista Stake Vault Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Stake Vault Network (SVN) -rahakkeen tokenomiikka

Stake Vault Network (SVN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SVN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Stake Vault Network (SVN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Stake Vault Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Stake Vault Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SVN paikallisiin valuuttoihin

Stake Vault Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Stake Vault Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Stake Vault Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stake Vault Network”

Paljonko Stake Vault Network (SVN) on arvoltaan tänään?
SVN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SVN-USD-parin nykyinen hinta?
SVN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stake Vault Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SVN markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SVN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SVN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli SVN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SVN saavutti ATH-hinnaksi 0.43927431400951944 USD.
Mikä oli SVN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SVN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00086153984885256 USD.
Mikä on SVN-rahakkeen treidausvolyymi?
SVN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.94K USD.
Nouseeko SVN tänä vuonna korkeammalle?
SVN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SVN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 02:04:47 (UTC+8)

Stake Vault Network (SVN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

