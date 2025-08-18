Stake Vault Network (SVN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001. Viimeisen 24 tunnin aikana SVN on vaihdellut alimmillaan $ 0.001 ja korkeimmillaan $ 0.001259 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SVN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.43927431400951944, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00086153984885256.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SVN on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.09% 24 tunnin aikana ja -34.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Stake Vault Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.94K. SVN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 2100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.10M.
Stake Vault is a revolutionary cryptocurrency project designed to transform the staking ecosystem. Our objectives are the guiding principles that inform every decision, feature, and innovation within our platform. These objectives are the driving force behind our mission to create a secure, inclusive, and efficient blockchain ecosystem.
Stake Vault Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Stake Vault Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista SVN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Stake Vault Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Stake Vault Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Stake Vault Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Stake Vault Network (SVN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stake Vault Network (SVN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stake Vault Network-rahakkeelle.
Stake Vault Network (SVN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SVN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Stake Vault Network (SVN) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Stake Vault Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Stake Vault Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
