SUN (SUN) -rahakkeen tiedot SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining. Virallinen verkkosivusto: https://sun.io/ Valkoinen paperi: https://sun.io/docs/SUN_V3_Whitepaper_cn.pdf Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TSSMHYeV2uE9qYH95DqyoCuNCzEL1NvU3S Osta SUN-rahaketta nyt!

SUN (SUN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SUN (SUN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 471.34M $ 471.34M $ 471.34M Kokonaistarjonta: $ 19.90B $ 19.90B $ 19.90B Kierrossa oleva tarjonta: $ 19.16B $ 19.16B $ 19.16B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 489.62M $ 489.62M $ 489.62M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.066 $ 0.066 $ 0.066 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0046319555547312 $ 0.0046319555547312 $ 0.0046319555547312 Nykyinen hinta: $ 0.024603 $ 0.024603 $ 0.024603 Lue lisää SUN (SUN) -rahakkeen hinnasta

SUN (SUN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SUN (SUN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SUN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SUN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SUN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SUN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SUN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SUN (SUN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SUN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SUN-rahakkeita MEXCistä nyt!

SUN (SUN) -rahakkeen hintahistoria SUN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SUN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SUN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SUN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SUN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SUN-rahakkeen hintaennuste nyt!

