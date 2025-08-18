Lisätietoja SUGAR-rahakkeesta

SUGAR-rahakkeen hintatiedot

SUGAR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SUGAR-rahakkeen tokenomiikka

SUGAR-rahakkeen hintaennuste

SUGAR-rahakkeen historia

SUGAR-osto-opas

SUGAR/fiat-valuuttamuunnin

SUGAR-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Sugar Boy-logo

Sugar Boy – hinta (SUGAR)

1SUGAR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000449
$0.000449$0.000449
-0.22%1D
USD
Reaaliaikainen Sugar Boy (SUGAR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:51:37 (UTC+8)

Sugar Boy (SUGAR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000448
$ 0.000448$ 0.000448
24 h:n matalin
$ 0.000452
$ 0.000452$ 0.000452
24 h:n korkein

$ 0.000448
$ 0.000448$ 0.000448

$ 0.000452
$ 0.000452$ 0.000452

$ 0.025404159231290562
$ 0.025404159231290562$ 0.025404159231290562

$ 0.000449894426418645
$ 0.000449894426418645$ 0.000449894426418645

0.00%

-0.22%

-2.60%

-2.60%

Sugar Boy (SUGAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00045. Viimeisen 24 tunnin aikana SUGAR on vaihdellut alimmillaan $ 0.000448 ja korkeimmillaan $ 0.000452 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUGAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.025404159231290562, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000449894426418645.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUGAR on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.22% 24 tunnin aikana ja -2.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sugar Boy (SUGAR) -rahakkeen markkinatiedot

No.2447

$ 439.37K
$ 439.37K$ 439.37K

$ 82.19K
$ 82.19K$ 82.19K

$ 450.00K
$ 450.00K$ 450.00K

976.38M
976.38M 976.38M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

97.63%

TRX

Sugar Boy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 439.37K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 82.19K. SUGAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 976.38M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 450.00K.

Sugar Boy (SUGAR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Sugar Boy-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000099-0.22%
30 päivää$ -0.000042-8.54%
60 päivää$ -0.000075-14.29%
90 päivää$ -0.000132-22.69%
Sugar Boy-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SUGAR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000099 (-0.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Sugar Boy 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000042 (-8.54%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Sugar Boy-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SUGAR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000075 (-14.29%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Sugar Boy-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000132 (-22.69%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Sugar Boy (SUGAR)?

Tarkista Sugar Boy-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Sugar Boy (SUGAR)

Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR.

Sugar Boy on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Sugar Boy-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SUGAR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Sugar Boy-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Sugar Boy-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Sugar Boy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sugar Boy (SUGAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sugar Boy (SUGAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sugar Boy-rahakkeelle.

Tarkista Sugar Boy-rahakkeen hintaennuste nyt!

Sugar Boy (SUGAR) -rahakkeen tokenomiikka

Sugar Boy (SUGAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUGAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Sugar Boy (SUGAR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Sugar Boy:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Sugar Boy MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SUGAR paikallisiin valuuttoihin

1 Sugar Boy(SUGAR) - VND
11.84175
1 Sugar Boy(SUGAR) - AUD
A$0.0006975
1 Sugar Boy(SUGAR) - GBP
0.000333
1 Sugar Boy(SUGAR) - EUR
0.000387
1 Sugar Boy(SUGAR) - USD
$0.00045
1 Sugar Boy(SUGAR) - MYR
RM0.001899
1 Sugar Boy(SUGAR) - TRY
0.0184545
1 Sugar Boy(SUGAR) - JPY
¥0.0666
1 Sugar Boy(SUGAR) - ARS
ARS$0.591327
1 Sugar Boy(SUGAR) - RUB
0.036252
1 Sugar Boy(SUGAR) - INR
0.0392805
1 Sugar Boy(SUGAR) - IDR
Rp7.377048
1 Sugar Boy(SUGAR) - KRW
0.62937
1 Sugar Boy(SUGAR) - PHP
0.0257355
1 Sugar Boy(SUGAR) - EGP
￡E.0.0218205
1 Sugar Boy(SUGAR) - BRL
R$0.002457
1 Sugar Boy(SUGAR) - CAD
C$0.0006255
1 Sugar Boy(SUGAR) - BDT
0.054729
1 Sugar Boy(SUGAR) - NGN
0.692307
1 Sugar Boy(SUGAR) - COP
$1.8145125
1 Sugar Boy(SUGAR) - ZAR
R.0.0079695
1 Sugar Boy(SUGAR) - UAH
0.018531
1 Sugar Boy(SUGAR) - VES
Bs0.06165
1 Sugar Boy(SUGAR) - CLP
$0.4365
1 Sugar Boy(SUGAR) - PKR
Rs0.127332
1 Sugar Boy(SUGAR) - KZT
0.241803
1 Sugar Boy(SUGAR) - THB
฿0.0146925
1 Sugar Boy(SUGAR) - TWD
NT$0.0137385
1 Sugar Boy(SUGAR) - AED
د.إ0.0016515
1 Sugar Boy(SUGAR) - CHF
Fr0.00036
1 Sugar Boy(SUGAR) - HKD
HK$0.0035145
1 Sugar Boy(SUGAR) - AMD
֏0.1725435
1 Sugar Boy(SUGAR) - MAD
.د.م0.004059
1 Sugar Boy(SUGAR) - MXN
$0.0084375
1 Sugar Boy(SUGAR) - SAR
ريال0.0016875
1 Sugar Boy(SUGAR) - PLN
0.001647
1 Sugar Boy(SUGAR) - RON
лв0.0019575
1 Sugar Boy(SUGAR) - SEK
kr0.0043245
1 Sugar Boy(SUGAR) - BGN
лв0.000756
1 Sugar Boy(SUGAR) - HUF
Ft0.1536345
1 Sugar Boy(SUGAR) - CZK
0.009522
1 Sugar Boy(SUGAR) - KWD
د.ك0.00013725
1 Sugar Boy(SUGAR) - ILS
0.00153
1 Sugar Boy(SUGAR) - AOA
Kz0.4117095
1 Sugar Boy(SUGAR) - BHD
.د.ب0.00016965
1 Sugar Boy(SUGAR) - BMD
$0.00045
1 Sugar Boy(SUGAR) - DKK
kr0.002889
1 Sugar Boy(SUGAR) - HNL
L0.011817
1 Sugar Boy(SUGAR) - MUR
0.0205785
1 Sugar Boy(SUGAR) - NAD
$0.007965
1 Sugar Boy(SUGAR) - NOK
kr0.004581
1 Sugar Boy(SUGAR) - NZD
$0.0007695
1 Sugar Boy(SUGAR) - PAB
B/.0.00045
1 Sugar Boy(SUGAR) - PGK
K0.0018855
1 Sugar Boy(SUGAR) - QAR
ر.ق0.001638
1 Sugar Boy(SUGAR) - RSD
дин.0.0453915

Sugar Boy-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Sugar Boy toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Sugar Boy-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sugar Boy”

Paljonko Sugar Boy (SUGAR) on arvoltaan tänään?
SUGAR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00045 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SUGAR-USD-parin nykyinen hinta?
SUGAR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00045. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sugar Boy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SUGAR markkina-arvo on $ 439.37K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SUGAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SUGAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 976.38M USD.
Mikä oli SUGAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SUGAR saavutti ATH-hinnaksi 0.025404159231290562 USD.
Mikä oli SUGAR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SUGAR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000449894426418645 USD.
Mikä on SUGAR-rahakkeen treidausvolyymi?
SUGAR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 82.19K USD.
Nouseeko SUGAR tänä vuonna korkeammalle?
SUGAR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SUGAR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:51:37 (UTC+8)

Sugar Boy (SUGAR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

SUGAR-USD-laskin

Summa

SUGAR
SUGAR
USD
USD

1 SUGAR = 0.00045 USD

Treidaa SUGAR-rahaketta

SUGARUSDT
$0.000449
$0.000449$0.000449
-0.22%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu