Sugar Boy (SUGAR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Sugar Boy (SUGAR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Sugar Boy (SUGAR) -rahakkeen tiedot Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR. Virallinen verkkosivusto: https://dexscreener.com/tron/TW6KyaVEe7DGcL8dkd8yV88C2jAoyt3Ubk Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TQKQRxEDH2vhtxGB4obGeHwu7AqGDryU3C Osta SUGAR-rahaketta nyt!

Sugar Boy (SUGAR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sugar Boy (SUGAR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 440.35K $ 440.35K $ 440.35K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 976.38M $ 976.38M $ 976.38M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 451.00K $ 451.00K $ 451.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.02724 $ 0.02724 $ 0.02724 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000439870002073926 $ 0.000439870002073926 $ 0.000439870002073926 Nykyinen hinta: $ 0.000451 $ 0.000451 $ 0.000451 Lue lisää Sugar Boy (SUGAR) -rahakkeen hinnasta

Sugar Boy (SUGAR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sugar Boy (SUGAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SUGAR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SUGAR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SUGAR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SUGAR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SUGAR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Sugar Boy (SUGAR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SUGAR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SUGAR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Sugar Boy (SUGAR) -rahakkeen hintahistoria SUGAR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SUGAR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SUGAR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SUGAR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SUGAR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SUGAR-rahakkeen hintaennuste nyt!

