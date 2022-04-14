StreamCoin (STRM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu StreamCoin (STRM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

StreamCoin (STRM) -rahakkeen tiedot StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content. Virallinen verkkosivusto: https://stream-coin.com Valkoinen paperi: https://stream-coin.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xc598275452fa319d75ee5f176fd3b8384925b425 Osta STRM-rahaketta nyt!

StreamCoin (STRM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu StreamCoin (STRM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Kokonaistarjonta: $ 3.04B $ 3.04B $ 3.04B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.49B $ 1.49B $ 1.49B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.35 $ 0.35 $ 0.35 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000502346011046426 $ 0.000502346011046426 $ 0.000502346011046426 Nykyinen hinta: $ 0.0010501 $ 0.0010501 $ 0.0010501 Lue lisää StreamCoin (STRM) -rahakkeen hinnasta

StreamCoin (STRM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset StreamCoin (STRM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STRM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STRM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STRM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STRM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

StreamCoin (STRM) -rahakkeen hintahistoria STRM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STRM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STRM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STRM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STRM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STRM-rahakkeen hintaennuste nyt!

