STRK (STRK) -rahakkeen tiedot Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security. Virallinen verkkosivusto: https://starknet.io/ Valkoinen paperi: https://starknet.io/docs/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xca14007eff0db1f8135f4c25b34de49ab0d42766 Osta STRK-rahaketta nyt!

STRK (STRK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu STRK (STRK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 528.17M $ 528.17M $ 528.17M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.84B $ 3.84B $ 3.84B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.38B $ 1.38B $ 1.38B Kaikkien aikojen korkein: $ 3.998 $ 3.998 $ 3.998 Kaikkien aikojen alin: $ 0.09690269162798996 $ 0.09690269162798996 $ 0.09690269162798996 Nykyinen hinta: $ 0.1377 $ 0.1377 $ 0.1377 Lue lisää STRK (STRK) -rahakkeen hinnasta

STRK (STRK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset STRK (STRK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STRK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STRK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STRK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STRK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STRK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään STRK (STRK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STRK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STRK-rahakkeita MEXCistä nyt!

STRK (STRK) -rahakkeen hintahistoria STRK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STRK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STRK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STRK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STRK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STRK-rahakkeen hintaennuste nyt!

