Strawberry AI (STRAWBERRYAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Strawberry AI (STRAWBERRYAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) -rahakkeen tiedot Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI) Virallinen verkkosivusto: https://usestrawberry.ai Valkoinen paperi: https://usestrawberry.gitbook.io/strawberryai Block Explorer: https://solscan.io/token/D2tztvQKcmo7PUof8quQWAu3qXKwtiW1pLjvHLsUakv5

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Strawberry AI (STRAWBERRYAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 9.62M $ 9.62M $ 9.62M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.62M $ 9.62M $ 9.62M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.5928 $ 0.5928 $ 0.5928 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000053408383833725 $ 0.000053408383833725 $ 0.000053408383833725 Nykyinen hinta: $ 0.09622 $ 0.09622 $ 0.09622 Lue lisää Strawberry AI (STRAWBERRYAI) -rahakkeen hinnasta

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Strawberry AI (STRAWBERRYAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STRAWBERRYAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STRAWBERRYAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STRAWBERRYAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STRAWBERRYAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) -rahakkeen hintahistoria STRAWBERRYAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STRAWBERRYAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STRAWBERRYAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STRAWBERRYAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STRAWBERRYAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STRAWBERRYAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

