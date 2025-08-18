Lisätietoja STRAWBERRYAI-rahakkeesta

Strawberry AI-logo

Strawberry AI – hinta (STRAWBERRYAI)

1STRAWBERRYAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.08412
$0.08412
-7.40%1D
USD
Reaaliaikainen Strawberry AI (STRAWBERRYAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:02:43 (UTC+8)

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.08325
$ 0.08325
24 h:n matalin
$ 0.09727
$ 0.09727
24 h:n korkein

$ 0.08325
$ 0.08325

$ 0.09727
$ 0.09727

$ 0.545890504382729
$ 0.545890504382729

$ 0.000053408383833725
$ 0.000053408383833725

-2.28%

-7.39%

-22.92%

-22.92%

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.08412. Viimeisen 24 tunnin aikana STRAWBERRYAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.08325 ja korkeimmillaan $ 0.09727 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STRAWBERRYAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.545890504382729, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000053408383833725.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STRAWBERRYAI on muuttunut -2.28% viimeisen tunnin aikana, -7.39% 24 tunnin aikana ja -22.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.1161

$ 8.41M
$ 8.41M

$ 5.19K
$ 5.19K

$ 8.41M
$ 8.41M

100.00M
100.00M

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

100.00%

ETH

Strawberry AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.41M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.19K. STRAWBERRYAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.41M.

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Strawberry AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0067223-7.39%
30 päivää$ -0.00545-6.09%
60 päivää$ +0.0562+201.28%
90 päivää$ +0.01707+25.45%
Strawberry AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään STRAWBERRYAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0067223 (-7.39%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Strawberry AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00545 (-6.09%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Strawberry AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, STRAWBERRYAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0562 (+201.28%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Strawberry AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.01707 (+25.45%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Strawberry AI (STRAWBERRYAI)?

Tarkista Strawberry AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI)

Strawberry AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Strawberry AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista STRAWBERRYAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Strawberry AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Strawberry AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Strawberry AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Strawberry AI (STRAWBERRYAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Strawberry AI (STRAWBERRYAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Strawberry AI-rahakkeelle.

Tarkista Strawberry AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) -rahakkeen tokenomiikka

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STRAWBERRYAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Strawberry AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Strawberry AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

STRAWBERRYAI paikallisiin valuuttoihin

1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - VND
2,213.6178
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - AUD
A$0.130386
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - GBP
0.0622488
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - EUR
0.0723432
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - USD
$0.08412
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - MYR
RM0.3549864
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - TRY
3.4430316
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - JPY
¥12.44976
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - ARS
ARS$110.5387272
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - RUB
6.7783896
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - INR
7.3453584
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - IDR
Rp1,379.0161728
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - KRW
117.8151072
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - PHP
4.8091404
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - EGP
￡E.4.0789788
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - BRL
R$0.4601364
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - CAD
C$0.1160856
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - BDT
10.2306744
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - NGN
129.2158908
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - COP
$339.19287
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - ZAR
R.1.4914476
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - UAH
3.4640616
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - VES
Bs11.52444
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - CLP
$81.5964
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - PKR
Rs23.7151104
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - KZT
45.2010408
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - THB
฿2.7482004
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - TWD
NT$2.5648188
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - AED
د.إ0.3087204
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - CHF
Fr0.067296
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - HKD
HK$0.6569772
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - AMD
֏32.192724
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - MAD
.د.م0.7579212
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - MXN
$1.57725
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - SAR
ريال0.31545
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - PLN
0.3078792
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - RON
лв0.365922
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - SEK
kr0.8083932
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - BGN
лв0.1413216
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - HUF
Ft28.7000616
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - CZK
1.779138
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - KWD
د.ك0.0256566
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - ILS
0.2868492
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - AOA
Kz77.1035508
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - BHD
.د.ب0.03171324
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - BMD
$0.08412
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - DKK
kr0.5400504
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - HNL
L2.2115148
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - MUR
3.8468076
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - NAD
$1.4864004
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - NOK
kr0.8563416
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - NZD
$0.1438452
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - PAB
B/.0.08412
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - PGK
K0.3482568
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - QAR
ر.ق0.3061968
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) - RSD
дин.8.4851844

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Strawberry AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Strawberry AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Strawberry AI”

Paljonko Strawberry AI (STRAWBERRYAI) on arvoltaan tänään?
STRAWBERRYAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.08412 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STRAWBERRYAI-USD-parin nykyinen hinta?
STRAWBERRYAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.08412. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Strawberry AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STRAWBERRYAI markkina-arvo on $ 8.41M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STRAWBERRYAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STRAWBERRYAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli STRAWBERRYAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STRAWBERRYAI saavutti ATH-hinnaksi 0.545890504382729 USD.
Mikä oli STRAWBERRYAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STRAWBERRYAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000053408383833725 USD.
Mikä on STRAWBERRYAI-rahakkeen treidausvolyymi?
STRAWBERRYAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.19K USD.
Nouseeko STRAWBERRYAI tänä vuonna korkeammalle?
STRAWBERRYAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STRAWBERRYAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:02:43 (UTC+8)

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

STRAWBERRYAI-USD-laskin

Summa

STRAWBERRYAI
STRAWBERRYAI
USD
USD

1 STRAWBERRYAI = 0.08412 USD

Treidaa STRAWBERRYAI-rahaketta

STRAWBERRYAIUSDT
$0.08412
$0.08412
-7.39%

