STEPN (STEPN) -rahakkeen tiedot STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it’s Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content. Virallinen verkkosivusto: https://www.stepn.com/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.stepn.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/7i5KKsX2weiTkry7jA4ZwSuXGhs5eJBEjY8vVxR4pfRx Osta STEPN-rahaketta nyt!

STEPN (STEPN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu STEPN (STEPN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 129.05M $ 129.05M $ 129.05M Kokonaistarjonta: $ 5.08B $ 5.08B $ 5.08B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.05B $ 3.05B $ 3.05B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 214.88M $ 214.88M $ 214.88M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.1717 $ 4.1717 $ 4.1717 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03685184240577667 $ 0.03685184240577667 $ 0.03685184240577667 Nykyinen hinta: $ 0.04228 $ 0.04228 $ 0.04228 Lue lisää STEPN (STEPN) -rahakkeen hinnasta

STEPN (STEPN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset STEPN (STEPN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STEPN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STEPN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STEPN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STEPN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STEPN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään STEPN (STEPN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STEPN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STEPN-rahakkeita MEXCistä nyt!

STEPN (STEPN) -rahakkeen hintahistoria STEPN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STEPN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STEPN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STEPN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STEPN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STEPN-rahakkeen hintaennuste nyt!

