Stobox (STBU) -rahakkeen tiedot Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets. Virallinen verkkosivusto: https://www.stobox.io/ Valkoinen paperi: https://docs.stobox.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa6422e3e219ee6d4c1b18895275fe43556fd50ed Osta STBU-rahaketta nyt!

Stobox (STBU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Stobox (STBU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Kokonaistarjonta: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3143 $ 0.3143 $ 0.3143 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000117516245378328 $ 0.000117516245378328 $ 0.000117516245378328 Nykyinen hinta: $ 0.01477 $ 0.01477 $ 0.01477 Lue lisää Stobox (STBU) -rahakkeen hinnasta

Stobox (STBU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Stobox (STBU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STBU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STBU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STBU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STBU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

