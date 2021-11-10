STBU

Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets.

NimiSTBU

SijoitusNo.1881

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.08%

Kierrossa oleva tarjonta150,000,000

Enimmäistarjonta250,000,000

Kokonaistarjonta250,000,000

Kierrossa oleva määrä0.6%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.5009937387922438,2021-11-10

Alin hinta0.000117516245378328,2022-01-06

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

STBU/USDT
Stobox
Loading...