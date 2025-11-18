STBL (STBL) -rahakkeen tokenomiikka

STBL (STBL) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu STBL (STBL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:50:37 (UTC+8)
STBL (STBL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu STBL (STBL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 35.02M
$ 35.02M$ 35.02M
Kokonaistarjonta:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 700.40M
$ 700.40M$ 700.40M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.61124
$ 0.61124$ 0.61124
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.05027366108223707
$ 0.05027366108223707$ 0.05027366108223707
Nykyinen hinta:
$ 0.07004
$ 0.07004$ 0.07004

STBL (STBL) -rahakkeen tiedot

STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth.

Virallinen verkkosivusto:
www.stbl.com
Valkoinen paperi:
https://docs.stbl.com/overview/introduction/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x8dedf84656fa932157e27c060d8613824e7979e3

STBL (STBL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

STBL (STBL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä STBL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STBL-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät STBL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STBL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

