STBL (STBL) -rahakkeen tokenomiikka
STBL (STBL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu STBL (STBL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
STBL (STBL) -rahakkeen tiedot
STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth.
STBL (STBL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
STBL (STBL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä STBL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STBL-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät STBL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STBL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka STBL-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään STBL (STBL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STBL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
STBL (STBL) -rahakkeen hintahistoria
STBL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
STBL-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne STBL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STBL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö
Osta STBL (STBL) -rahaketta
Summa
1 STBL = 0.07004 USD
Treidaa STBL (STBL) -rahaketta
