STAT (STAT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu STAT (STAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

STAT (STAT) -rahakkeen tiedot STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens. Virallinen verkkosivusto: https://statproject.io/en/ Valkoinen paperi: https://whitepaper-en.statproject.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4fc15c91a9c4a9efb404174464687e8e128730c2 Osta STAT-rahaketta nyt!

STAT (STAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu STAT (STAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.40M $ 5.40M $ 5.40M Kokonaistarjonta: $ 96.92M $ 96.92M $ 96.92M Kierrossa oleva tarjonta: $ 75.92M $ 75.92M $ 75.92M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.89M $ 6.89M $ 6.89M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0440396795678309 $ 0.0440396795678309 $ 0.0440396795678309 Nykyinen hinta: $ 0.07109 $ 0.07109 $ 0.07109 Lue lisää STAT (STAT) -rahakkeen hinnasta

STAT (STAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset STAT (STAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STAT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STAT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään STAT (STAT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STAT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STAT-rahakkeita MEXCistä nyt!

STAT (STAT) -rahakkeen hintahistoria STAT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STAT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STAT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

