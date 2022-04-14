StarHeroes (STAR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu StarHeroes (STAR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

StarHeroes (STAR) -rahakkeen tiedot Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports. Virallinen verkkosivusto: https://starheroes.community/ Valkoinen paperi: https://wiki.starheroes.community/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xb299751b088336e165da313c33e3195b8c6663a6 Osta STAR-rahaketta nyt!

StarHeroes (STAR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu StarHeroes (STAR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 897.69K $ 897.69K $ 897.69K Kokonaistarjonta: $ 592.97M $ 592.97M $ 592.97M Kierrossa oleva tarjonta: $ 215.84M $ 215.84M $ 215.84M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.91M $ 2.91M $ 2.91M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003933320251367778 $ 0.003933320251367778 $ 0.003933320251367778 Nykyinen hinta: $ 0.004159 $ 0.004159 $ 0.004159 Lue lisää StarHeroes (STAR) -rahakkeen hinnasta

StarHeroes (STAR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset StarHeroes (STAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STAR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STAR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STAR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STAR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

StarHeroes (STAR) -rahakkeen hintahistoria STAR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STAR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STAR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STAR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STAR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STAR-rahakkeen hintaennuste nyt!

