Lisätietoja STARHEROES-rahakkeesta
STARHEROES-rahakkeen hintatiedot
Mikä on STARHEROES
STARHEROES-rahakkeen valkoinen paperi
STARHEROES-rahakkeen virallinen verkkosivusto
STARHEROES-rahakkeen tokenomiikka
STARHEROES-rahakkeen hintaennuste
STARHEROES-rahakkeen historia
STARHEROES-osto-opas
STARHEROES/fiat-valuuttamuunnin
STARHEROES-rahakkeen spot
Esimarkkinat
Ansaitse
Airdrop+
Uutiset
Blogi
Ohjeet
StarHeroes (STARHEROES) -rahakkeen tokenomiikka
StarHeroes (STARHEROES) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu StarHeroes (STARHEROES) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
StarHeroes (STARHEROES) -rahakkeen tiedot
Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.
StarHeroes (STARHEROES) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
StarHeroes (STARHEROES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä STARHEROES-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STARHEROES-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät STARHEROES-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STARHEROES-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka STARHEROES-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään StarHeroes (STARHEROES) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STARHEROES-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
StarHeroes (STARHEROES) -rahakkeen hintahistoria
STARHEROES -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
STARHEROES-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne STARHEROES-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STARHEROES-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö
Osta StarHeroes (STARHEROES) -rahaketta
Summa
1 STARHEROES = 0.003517 USD
Treidaa StarHeroes (STARHEROES) -rahaketta
KUUMAT
Tällä hetkellä trendaavat kryptovaluutat, jotka ovat saaneet merkittävää huomiota markkinoilla
SUURIN volyymi
Kryptovaluutat, joilla on suurin treidausvolyymi
Vasta lisätyt
Äskettäin listatut kryptovaluutat, joita voi treidata
Suurimmat voittajat
Kryptoalan 24 tunnin suurimmat voittajat, joita jokaisen treidaajan tulisi pitää silmällä