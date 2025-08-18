Lisätietoja SRDS-rahakkeesta

SRDS-rahakkeen hintatiedot

SRDS-rahakkeen valkoinen paperi

SRDS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SRDS-rahakkeen tokenomiikka

SRDS-rahakkeen hintaennuste

SRDS-rahakkeen historia

SRDS-osto-opas

SRDS/fiat-valuuttamuunnin

SRDS-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Sardis Network-logo

Sardis Network – hinta (SRDS)

1SRDS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03458
$0.03458$0.03458
-0.40%1D
USD
Reaaliaikainen Sardis Network (SRDS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:00:48 (UTC+8)

Sardis Network (SRDS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03455
$ 0.03455$ 0.03455
24 h:n matalin
$ 0.042
$ 0.042$ 0.042
24 h:n korkein

$ 0.03455
$ 0.03455$ 0.03455

$ 0.042
$ 0.042$ 0.042

--
----

--
----

-0.15%

-0.40%

-11.75%

-11.75%

Sardis Network (SRDS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03458. Viimeisen 24 tunnin aikana SRDS on vaihdellut alimmillaan $ 0.03455 ja korkeimmillaan $ 0.042 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SRDS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SRDS on muuttunut -0.15% viimeisen tunnin aikana, -0.40% 24 tunnin aikana ja -11.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sardis Network (SRDS) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 57.56K
$ 57.56K$ 57.56K

$ 10.86M
$ 10.86M$ 10.86M

--
----

314,149,265
314,149,265 314,149,265

SRDS

Sardis Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.56K. SRDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 314149265. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.86M.

Sardis Network (SRDS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Sardis Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0001389-0.40%
30 päivää$ +0.0171+97.82%
60 päivää$ +0.02515+266.70%
90 päivää$ +0.02382+221.37%
Sardis Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SRDS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001389 (-0.40%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Sardis Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0171 (+97.82%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Sardis Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SRDS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02515 (+266.70%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Sardis Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.02382 (+221.37%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Sardis Network (SRDS)?

Tarkista Sardis Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Sardis Network (SRDS)

Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer.

Sardis Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Sardis Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SRDS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Sardis Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Sardis Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Sardis Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sardis Network (SRDS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sardis Network (SRDS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sardis Network-rahakkeelle.

Tarkista Sardis Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Sardis Network (SRDS) -rahakkeen tokenomiikka

Sardis Network (SRDS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SRDS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Sardis Network (SRDS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Sardis Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Sardis Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SRDS paikallisiin valuuttoihin

1 Sardis Network(SRDS) - VND
909.9727
1 Sardis Network(SRDS) - AUD
A$0.053599
1 Sardis Network(SRDS) - GBP
0.0255892
1 Sardis Network(SRDS) - EUR
0.0297388
1 Sardis Network(SRDS) - USD
$0.03458
1 Sardis Network(SRDS) - MYR
RM0.1459276
1 Sardis Network(SRDS) - TRY
1.4153594
1 Sardis Network(SRDS) - JPY
¥5.11784
1 Sardis Network(SRDS) - ARS
ARS$45.4401948
1 Sardis Network(SRDS) - RUB
2.7864564
1 Sardis Network(SRDS) - INR
3.0195256
1 Sardis Network(SRDS) - IDR
Rp566.8851552
1 Sardis Network(SRDS) - KRW
48.4313648
1 Sardis Network(SRDS) - PHP
1.9769386
1 Sardis Network(SRDS) - EGP
￡E.1.6767842
1 Sardis Network(SRDS) - BRL
R$0.1891526
1 Sardis Network(SRDS) - CAD
C$0.0477204
1 Sardis Network(SRDS) - BDT
4.2056196
1 Sardis Network(SRDS) - NGN
53.1179922
1 Sardis Network(SRDS) - COP
$139.435205
1 Sardis Network(SRDS) - ZAR
R.0.6131034
1 Sardis Network(SRDS) - UAH
1.4240044
1 Sardis Network(SRDS) - VES
Bs4.73746
1 Sardis Network(SRDS) - CLP
$33.5426
1 Sardis Network(SRDS) - PKR
Rs9.7487936
1 Sardis Network(SRDS) - KZT
18.5812172
1 Sardis Network(SRDS) - THB
฿1.1297286
1 Sardis Network(SRDS) - TWD
NT$1.0543442
1 Sardis Network(SRDS) - AED
د.إ0.1269086
1 Sardis Network(SRDS) - CHF
Fr0.027664
1 Sardis Network(SRDS) - HKD
HK$0.2700698
1 Sardis Network(SRDS) - AMD
֏13.233766
1 Sardis Network(SRDS) - MAD
.د.م0.3115658
1 Sardis Network(SRDS) - MXN
$0.648375
1 Sardis Network(SRDS) - SAR
ريال0.129675
1 Sardis Network(SRDS) - PLN
0.1265628
1 Sardis Network(SRDS) - RON
лв0.150423
1 Sardis Network(SRDS) - SEK
kr0.3323138
1 Sardis Network(SRDS) - BGN
лв0.0580944
1 Sardis Network(SRDS) - HUF
Ft11.7980044
1 Sardis Network(SRDS) - CZK
0.731367
1 Sardis Network(SRDS) - KWD
د.ك0.0105469
1 Sardis Network(SRDS) - ILS
0.1179178
1 Sardis Network(SRDS) - AOA
Kz31.6956822
1 Sardis Network(SRDS) - BHD
.د.ب0.01303666
1 Sardis Network(SRDS) - BMD
$0.03458
1 Sardis Network(SRDS) - DKK
kr0.2220036
1 Sardis Network(SRDS) - HNL
L0.9091082
1 Sardis Network(SRDS) - MUR
1.5813434
1 Sardis Network(SRDS) - NAD
$0.6110286
1 Sardis Network(SRDS) - NOK
kr0.3520244
1 Sardis Network(SRDS) - NZD
$0.0591318
1 Sardis Network(SRDS) - PAB
B/.0.03458
1 Sardis Network(SRDS) - PGK
K0.1431612
1 Sardis Network(SRDS) - QAR
ر.ق0.1258712
1 Sardis Network(SRDS) - RSD
дин.3.4880846

Sardis Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Sardis Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Sardis Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sardis Network”

Paljonko Sardis Network (SRDS) on arvoltaan tänään?
SRDS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03458 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SRDS-USD-parin nykyinen hinta?
SRDS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03458. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sardis Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SRDS markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SRDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SRDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli SRDS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SRDS saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli SRDS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SRDS-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on SRDS-rahakkeen treidausvolyymi?
SRDS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.56K USD.
Nouseeko SRDS tänä vuonna korkeammalle?
SRDS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SRDS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:00:48 (UTC+8)

Sardis Network (SRDS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

SRDS-USD-laskin

Summa

SRDS
SRDS
USD
USD

1 SRDS = 0.03458 USD

Treidaa SRDS-rahaketta

SRDSUSDT
$0.03458
$0.03458$0.03458
-0.43%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu