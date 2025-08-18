Lisätietoja SQT-rahakkeesta

SubQuery Network – hinta (SQT)

1SQT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0008905
$0.0008905$0.0008905
-1.47%1D
USD
Reaaliaikainen SubQuery Network (SQT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:00:25 (UTC+8)

SubQuery Network (SQT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000888
$ 0.000888$ 0.000888
24 h:n matalin
$ 0.0009391
$ 0.0009391$ 0.0009391
24 h:n korkein

$ 0.000888
$ 0.000888$ 0.000888

$ 0.0009391
$ 0.0009391$ 0.0009391

$ 0.05551085304479353
$ 0.05551085304479353$ 0.05551085304479353

$ 0.000892388709080549
$ 0.000892388709080549$ 0.000892388709080549

-1.39%

-1.47%

-6.11%

-6.11%

SubQuery Network (SQT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0008905. Viimeisen 24 tunnin aikana SQT on vaihdellut alimmillaan $ 0.000888 ja korkeimmillaan $ 0.0009391 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SQT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.05551085304479353, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000892388709080549.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SQT on muuttunut -1.39% viimeisen tunnin aikana, -1.47% 24 tunnin aikana ja -6.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SubQuery Network (SQT) -rahakkeen markkinatiedot

No.3997

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.31K
$ 56.31K$ 56.31K

$ 9.30M
$ 9.30M$ 9.30M

0.00
0.00 0.00

10,442,000,000
10,442,000,000 10,442,000,000

ETH

SubQuery Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.31K. SQT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10442000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.30M.

SubQuery Network (SQT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän SubQuery Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000013286-1.47%
30 päivää$ -0.0001545-14.79%
60 päivää$ -0.0001445-13.97%
90 päivää$ -0.0004685-34.48%
SubQuery Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SQT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000013286 (-1.47%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

SubQuery Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0001545 (-14.79%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

SubQuery Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SQT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001445 (-13.97%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

SubQuery Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0004685 (-34.48%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle SubQuery Network (SQT)?

Tarkista SubQuery Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on SubQuery Network (SQT)

SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains.

SubQuery Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja SubQuery Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SQT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue SubQuery Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään SubQuery Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

SubQuery Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SubQuery Network (SQT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SubQuery Network (SQT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SubQuery Network-rahakkeelle.

Tarkista SubQuery Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

SubQuery Network (SQT) -rahakkeen tokenomiikka

SubQuery Network (SQT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SQT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

SubQuery Network (SQT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa SubQuery Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa SubQuery Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SQT paikallisiin valuuttoihin

SubQuery Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton SubQuery Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen SubQuery Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "SubQuery Network"

Paljonko SubQuery Network (SQT) on arvoltaan tänään?
SQT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0008905 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SQT-USD-parin nykyinen hinta?
SQT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0008905. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SubQuery Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SQT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SQT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SQT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli SQT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SQT saavutti ATH-hinnaksi 0.05551085304479353 USD.
Mikä oli SQT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SQT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000892388709080549 USD.
Mikä on SQT-rahakkeen treidausvolyymi?
SQT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.31K USD.
Nouseeko SQT tänä vuonna korkeammalle?
SQT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SQT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:00:25 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

