SubQuery Network (SQT) -rahakkeen tiedot SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains. Virallinen verkkosivusto: https://www.subquery.network Valkoinen paperi: https://academy.subquery.network/subquery_network/introduction/introduction.html Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x09395a2A58DB45db0da254c7EAa5AC469D8bDc85 Osta SQT-rahaketta nyt!

SubQuery Network (SQT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SubQuery Network (SQT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.44B $ 10.44B $ 10.44B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.31M $ 9.31M $ 9.31M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.011456 $ 0.011456 $ 0.011456 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000865276655499394 $ 0.000865276655499394 $ 0.000865276655499394 Nykyinen hinta: $ 0.0008917 $ 0.0008917 $ 0.0008917 Lue lisää SubQuery Network (SQT) -rahakkeen hinnasta

SubQuery Network (SQT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SubQuery Network (SQT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SQT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SQT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SQT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SQT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

