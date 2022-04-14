Storepay Fintech (SPCFIN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Storepay Fintech (SPCFIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Storepay Fintech (SPCFIN) -rahakkeen tiedot SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives. Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x16f0d99be1fbD0312641E318c53A63B40AAF5df6 Osta SPCFIN-rahaketta nyt!

Storepay Fintech (SPCFIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Storepay Fintech (SPCFIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.80M $ 8.80M $ 8.80M Kokonaistarjonta: $ 70.66B $ 70.66B $ 70.66B Kierrossa oleva tarjonta: $ 70.66B $ 70.66B $ 70.66B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.80M $ 8.80M $ 8.80M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.001 $ 0.001 $ 0.001 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0001246 $ 0.0001246 $ 0.0001246 Lue lisää Storepay Fintech (SPCFIN) -rahakkeen hinnasta

Storepay Fintech (SPCFIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Storepay Fintech (SPCFIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SPCFIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SPCFIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SPCFIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SPCFIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SPCFIN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Storepay Fintech (SPCFIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SPCFIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SPCFIN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Storepay Fintech (SPCFIN) -rahakkeen hintahistoria SPCFIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SPCFIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SPCFIN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SPCFIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SPCFIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SPCFIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

