Storepay Fintech-logo

Storepay Fintech – hinta (SPCFIN)

1SPCFIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0001212
$0.0001212$0.0001212
+1.67%1D
USD
Reaaliaikainen Storepay Fintech (SPCFIN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:37:34 (UTC+8)

Storepay Fintech (SPCFIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0001192
$ 0.0001192$ 0.0001192
24 h:n matalin
$ 0.0001253
$ 0.0001253$ 0.0001253
24 h:n korkein

$ 0.0001192
$ 0.0001192$ 0.0001192

$ 0.0001253
$ 0.0001253$ 0.0001253

--
----

--
----

+1.67%

+1.67%

-0.17%

-0.17%

Storepay Fintech (SPCFIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0001212. Viimeisen 24 tunnin aikana SPCFIN on vaihdellut alimmillaan $ 0.0001192 ja korkeimmillaan $ 0.0001253 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SPCFIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SPCFIN on muuttunut +1.67% viimeisen tunnin aikana, +1.67% 24 tunnin aikana ja -0.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Storepay Fintech (SPCFIN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.56M
$ 8.56M$ 8.56M

$ 3.35K
$ 3.35K$ 3.35K

$ 8.56M
$ 8.56M$ 8.56M

70.66B
70.66B 70.66B

70,663,460,577
70,663,460,577 70,663,460,577

BSC

Storepay Fintech-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.56M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.35K. SPCFIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 70.66B ja sen kokonaistarjonta on 70663460577. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.56M.

Storepay Fintech (SPCFIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Storepay Fintech-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000001991+1.67%
30 päivää$ -0.0000073-5.69%
60 päivää$ +0.0000166+15.86%
90 päivää$ +0.0000712+142.40%
Storepay Fintech-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SPCFIN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000001991 (+1.67%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Storepay Fintech 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000073 (-5.69%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Storepay Fintech-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SPCFIN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000166 (+15.86%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Storepay Fintech-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0000712 (+142.40%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Storepay Fintech (SPCFIN)?

Tarkista Storepay Fintech-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Storepay Fintech (SPCFIN)

SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives.

Storepay Fintech on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Storepay Fintech-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SPCFIN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Storepay Fintech-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Storepay Fintech-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Storepay Fintech-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Storepay Fintech (SPCFIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Storepay Fintech (SPCFIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Storepay Fintech-rahakkeelle.

Tarkista Storepay Fintech-rahakkeen hintaennuste nyt!

Storepay Fintech (SPCFIN) -rahakkeen tokenomiikka

Storepay Fintech (SPCFIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SPCFIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Storepay Fintech (SPCFIN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Storepay Fintech:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Storepay Fintech MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Storepay Fintech-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Storepay Fintech toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Storepay Fintech”

Paljonko Storepay Fintech (SPCFIN) on arvoltaan tänään?
SPCFIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0001212 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SPCFIN-USD-parin nykyinen hinta?
SPCFIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0001212. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Storepay Fintech-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SPCFIN markkina-arvo on $ 8.56M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SPCFIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SPCFIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 70.66B USD.
Mikä oli SPCFIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SPCFIN saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli SPCFIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SPCFIN-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on SPCFIN-rahakkeen treidausvolyymi?
SPCFIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.35K USD.
Nouseeko SPCFIN tänä vuonna korkeammalle?
SPCFIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SPCFIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:37:34 (UTC+8)

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

